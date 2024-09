L’Epic Games Store débarque sur iPad en Europe : Fortnite prêt à jouer !

Le marché européen des jeux sur tablette est en pleine transformation. Epic Games a récemment annoncé la disponibilité de son store et de Fortnite sur iPad. Cette annonce intervient seulement un jour après l’entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA) dans l’Union européenne.

Suite à l’introduction des règles du DMA, le géant du jeu vidéo confirme l’arrivée de l’Epic Games Store sur iPad. Désormais, les utilisateurs européens de cette tablette peuvent installer des applications à partir de boutiques tierces. Cependant, pour en profiter, il faut résider dans l’un des pays de l’UE et posséder un compte Apple enregistré dans cette zone.

Le DMA vise à limiter le monopole des grandes entreprises technologiques, dont Apple. L’Union européenne a désigné certaines plateformes comme « gardiens » de l’accès au marché. Cela a forcé Apple à ajuster ses systèmes, notamment iPadOS. Ces ajustements permettent désormais aux utilisateurs de choisir librement la source de téléchargement de leurs applications. Ce changement marque un tournant important pour l’écosystème Apple, jusqu’alors fermé.

Epic Games semblait anticiper cette opportunité. Dès la sortie d’iPadOS 18, la société a rapidement déployé son store sur iPad. Les utilisateurs peuvent désormais télécharger des titres phares tels que Fortnite, Fall Guys et Rocket League Sideswipe, directement depuis l’Epic Games Store. L’expérience est entièrement optimisée pour le plein écran afin de permettre une immersion totale. De plus, l’interface reste fidèle à celle déjà présente sur iOS, ce qui assure une transition fluide et familière pour les utilisateurs.

Des jeux adaptés pour une expérience optimale sur tablette

Le passage sur iPad n’est pas un simple transfert. Epic Games a pris soin d’optimiser ses titres phares pour l’écran de la tablette. Par exemple, Fortnite offre une expérience immersive en plein écran, en exploitant les capacités techniques avancées des iPads modernes. Fall Guys et Rocket League Sideswipe bénéficient de la même optimisation. Grâce à ces ajustements, l’iPad devient une véritable plateforme de jeu pour les amateurs de ces franchises emblématiques.

Epic Games et Apple ont une relation tendue depuis des années. Epic critique depuis longtemps le modèle de l’App Store et les commissions imposées sur les ventes. Avec l’arrivée de l’Epic Games Store sur iPad, Epic trouve une nouvelle manière de s’opposer à Apple. Bien que des collaborations avec d’autres développeurs aient été annoncées, la transition reste lente. Pour l’instant, Epic propose encore peu de jeux sur son store et il faudra probablement attendre pour voir une offre plus diversifiée.

Le DMA, un bouleversement pour le marché des applications

Le DMA ne se limite pas à transformer le modèle d’Apple ; il ouvre également de nouvelles perspectives pour de nombreuses entreprises. Cette législation permet désormais aux utilisateurs européens de choisir des plateformes alternatives à l’App Store, ce qui pourrait à terme réduire les coûts des applications tout en offrant une plus grande diversité de choix. Les développeurs, de leur côté, y voient l’opportunité de toucher directement les consommateurs, sans passer par les contraintes imposées par les écosystèmes fermés.

L’arrivée de l’Epic Games Store sur iPad révolutionne l’expérience des utilisateurs en Europe. Grâce aux nouvelles règles du DMA, ils peuvent désormais choisir leur store d’applications. Ce changement renforce la concurrence et offre des perspectives intéressantes pour le marché des jeux vidéo et des applications.

Epic Games a saisi l’opportunité et pourrait inciter d’autres entreprises à suivre le mouvement. Pour le moment, Fortnite et d’autres jeux sont disponibles, mais l’offre continuera probablement de s’enrichir dans les mois à venir.

