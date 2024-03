enCaps propose une solution novatrice contre le marché gris des clés de jeux vidéo

La start-up montpelliéraine enCaps a présenté une avancée significative dans la lutte contre le marché gris avec Point Nexus, sa nouvelle plateforme dévoilée lors de la Game Developers Conference de 2024.

Introduction à Point Nexus et au marché gris

Le marché gris des clés de jeux vidéo a longtemps été un problème pour les éditeurs et les développeurs. Il réduit leurs revenus et compromet la sécurité des données. enCaps propose une solution : « Point Nexus ». Cette dernière est une plateforme de distribution sécurisée des clés de jeux vidéo adressée à l'ensemble des professionnels du secteur.

Lutter contre la concurrence déloyale

La concurrence déloyale générée par la vente non autorisée de clés de jeux impacte significativement les bénéfices des créateurs de jeux. enCaps soulève un point crucial.

« en encapsulant les clés de jeux vidéo, nous donnons aux studios un niveau de transparence et de contrôle inégalé dans le cadre de leur distribution aux revendeurs dits alternatifs. Leur assurant ainsi un revenu significatif tout en éliminant les risques d'une fuite de leurs biens les plus précieux ». Explique Antoing Janning, co-fondateur de enCaps.

La technologie d'encapsulation unique d'enCaps protège les clés de jeu des fuites et des usages frauduleux. Elle favorise des lancements de jeu sécurisés et contrôlés. Pascal Jarde, CEO d'enCaps, précise : « Nous pouvons maintenant garantir que les codes des clés restent indéchiffrables jusqu'au lancement officiel du jeu. »

Les avantages de Point Nexus

Impact positif sur les éditeurs de jeux . Point Nexus permet aux éditeurs de suivre en temps réel où et comment leurs clés sont vendues. Cela met fin aux ventes non autorisées et aux pertes financières associées.

. Point Nexus permet aux éditeurs de suivre en temps réel où et comment leurs clés sont vendues. Cela met fin aux ventes non autorisées et aux pertes financières associées. Bénéfices pour les détaillants et préventes sécurisées . Les boutiques en ligne bénéficient d'une nouvelle assurance : les clés de jeux peuvent être envoyées sans risque de fuite précoce. Ce qui facilite les préventes et renforce la stratégie commerciale des éditeurs.

. Les boutiques en ligne bénéficient d'une nouvelle assurance : les clés de jeux peuvent être envoyées sans risque de fuite précoce. Ce qui facilite les préventes et renforce la stratégie commerciale des éditeurs. Automatisation et analyses de la distribution. La plateforme automatise les processus de distribution. Elle réduit le travail manuel et offre des insights précieux sur les performances de vente à travers des rapports détaillés.

Offre de lancement et adoption du marché

Pour faciliter l'adoption de Point Nexus, enCaps propose une offre de lancement attractive : deux mois d'essai gratuit. Cette initiative vise à démontrer la valeur ajoutée de la plateforme aux éditeurs et distributeurs. enCaps encourage leur transition vers une solution plus sécurisée et transparente pour la distribution des clés de jeux.

Cette stratégie d'intégration sur le marché permet aux acteurs de l'industrie du jeu de tester sans risque les fonctionnalités innovantes de Point Nexus. L'objectif est de convaincre les éditeurs et revendeurs des bénéfices immédiats en termes de sécurité et de contrôle des ventes. Cela favorisera ainsi une adoption plus large à long terme.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

