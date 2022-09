Avec Mac Internet Security X9, Intego immunise votre Mac contre toute attaque

Intego Mac Internet Security représente bien plus qu’un simple antivirus. Il comprend un pare-feu complet qui bloque les attaques extérieures et gère les autorisations réseau pour les programmes chargés sur le Mac.

Parmi les meilleurs antivirus conçus pour Mac, il existe de nombreuses versions des principaux logiciels pour PC. Cependant, la société française Intego a gardé sa particularité. Cet éditeur s’est spécialisé dans le secteur des Macs depuis 1997. Les logiciels Intego, tels qu’Internet Security X9, mettent l’accent sur la protection des Mac contre les attaques de virus à évolution rapide. Profitez d’une remise spéciale en cliquant sur le bouton suivant.

Internet Security X9 : présentation de cette suite Intego pour Mac

Intego Mac Internet Security X9 constitue une solution de protection complète pour Mac. Ce logiciel comprend un ensemble de deux outils de sécurité : VirusBarrier X9 et NetBarrier X9. Ce programme offre également une protection antivirus contre les logiciels malveillants pour Mac qui peuvent être dangereux pour l’ordinateur, notamment pour les fichiers de données.

Il assure non seulement une protection contre les menaces futures visant l’ordinateur, mais aussi contre les menaces existantes. Cela évite de transmettre des fichiers infectés par des virus aux destinataires.

NetBarrier consiste en un pare-feu bidirectionnel, un composant rarement inclus dans les logiciels de sécurité. Ensemble, ils promettent un haut niveau de protection contre les menaces directes et indirectes des logiciels indésirables et des logiciels malveillants.

Comment utiliser Intego Mac Internet Security X9 ?

Tout d’abord, il faut se rendre sur le site Intego pour télécharger le Mac Internet Security X9. Il est possible de choisir entre la formule gratuite durant 30 jours ou des forfaits payants. Pour 1 an d’abonnement, il faut débourser normalement 39,99 €. Mais en cliquant sur le bouton ci-dessous, profitez d’une remise de 50% sur l’abonnement annuel.

Une fois le téléchargement terminé, il suffit de double-cliquer sur le fichier .DMG pour l’ouvrir. Une notification contextuelle s’affiche pour vous guider dans l’installation de l’application. L’onglet Contrat de licence devrait apparaître et il faudra saisir un mot de passe d’administrateur pour des raisons de sécurité.

Une fois que le logiciel Intego X9 a été installé avec succès, l’utilisateur va accéder à son interface conviviale. Même pour ceux qui n’ont jamais installé de logiciel de sécurité sur leur ordinateur, Intego Mac Internet Security X9 est facile à utiliser.

En conclusion, Intego est l’une des possessions Mac les plus précieuses. Il s’agit d’un logiciel de sécurité Mac destiné aux utilisateurs de Mac, et il crée une sécurité Internet pour eux. Le logiciel comprend toutes les fonctions de sécurité nécessaires telles qu’un antivirus, un antispam, un pare-feu, une protection des données et un logiciel de sauvegarde. Intego offre un endroit sûr pour les fichiers et les données des utilisateurs de Mac et d’Apple.