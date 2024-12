Miss France 2025 : l’IA dévoile quelle candidate est la plus belle et va gagner

À quelques jours de l’élection de Miss France 2025, un modèle d’IA tente de deviner la gagnante. Une prédiction assez audacieuse, mais cet outil est-il vraiment fiable ?

Le concours Miss France 2025 approche à grands pas, et les spéculations sur la future gagnante battent leur plein. Cette année, une innovation technologique s’est invitée dans les débats. En effet, un modèle d’IA développé par un cabinet de conseil Avisia affirme pouvoir prédire la nouvelle reine de beauté. Qui sera la Miss France 2025 selon l’IA ? Voici la réponse !

Avisia, une IA qui prédit la Miss France 2025 ?

Le modèle d’IA du cabinet Avisia attribue à chaque miss un « score de prédiction » basé sur plusieurs critères, afin de connaître la Miss France 2025.

Parmi ces critères, on peut noter les mentions positives de leur nom et le partage de contenus les concernant sur Instagram, TikTok ou X. Cette analyse est automatisée grâce à l’IA, mais cette année, une nouveauté majeure est venue enrichir le modèle, l’IA générative.

« Par exemple, un émoji feu sur une publication de Miss Nord-Pas-de-Calais est compris comme un signe de soutien positif », précise Pascal Bizzari, directeur général délégué d’Avisia.

Par ailleurs, l’IA prend également en compte des données démographiques et la capacité des candidates à mobiliser leur région.

L’IA générative, utilisée cette année, apporte une nouvelle dimension aux analyses. « Grâce à cette technologie, nous pouvons désormais interpréter plus finement les sentiments exprimés en ligne, qu’il s’agisse de textes multilingues ou de l’usage d’émojis », précise Bizzari.

TikTok joue également un rôle important pour cette prédiction grâce à ses millions de commentaires mensuels d’utilisateurs français. En effet, Avisa l’a intégré au modèle prédictif, ce qui pourrait rendre les pronostics plus précis que jamais.

Qui sera la Miss France 2025 selon l’IA ?

En combinant ces analyses, Avisia a dévoilé le lundi 9 décembre ses pronostics. Elle pense que c’est Moïra André, Miss Guadeloupe qui est favorite avec 68 % de chances de victoire. Pourquoi ? En effet, cette candidate a surtout un fort engagement en ligne.

« Depuis son élection régionale, elle est la candidate qui génère le plus de publications sur X et Instagram », souligne Pascal Bizzari, directeur général délégué d’Avisia.

Miss France 2025 : le nom de celle qui succédera à Ève Gilles dévoilé par une intelligence artificielle ? https://t.co/YkxwcDNSr1 — Voici (@voici) December 10, 2024

Après Miss Guadeloupe, cet outil place Miss Martinique et Miss Nord-Pas-de-Calais en deuxième et troisième place. Selon les projections, Miss Martinique aurait 56 % de chance, Miss Nord-Pas-de-Calais 55 % et Miss Guyane 39 %.

Cependant, je dois avouer que ces prédictions suscitent une question majeure : leur publication pourrait-elle influencer les résultats ? Pour découvrir si l’IA a vu juste, rendez-vous le 14 décembre sur TF1, en direct du Futuroscope.

Quelle est votre candidate favorite ? Qui remportera la couronne cette année ? Partagez avec nous votre avis !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.