Miss France 2024 : voici la VRAIE gagnante selon l’IA, êtes-vous d’accord ?

Le concours de Miss France 2024 a été marqué par une surprise de taille : l’élection d’Ève Gilles, représentante du Nord-Pas-de-Calais. Cette victoire inattendue a défié non seulement les attentes du public mais aussi les prédictions d’une intelligence artificielle (IA) développée par le cabinet Avisia. Qui était vraiment la gagnante idéale ? Êtes-vous d’accord avec ce choix ?

Depuis 2017, le cabinet Avisia avait acquis une réputation pour sa capacité à prédire les favorites du concours Miss France à l’aide de l’intelligence artificielle. Cependant, lors de l’élection d’Ève Gilles en tant que Miss France, le 16 décembre dernier, l’IA a fait une erreur de taille. Elle n’a pas réussi à anticiper la victoire de Miss Nord-Pas-de-Calais.

L’IA se trompe sur la gagnante de Miss France 2024

Depuis 2017, Avisia, un cabinet spécialisé en IA, tente de deviner les favorites du concours Miss France. Avant l’élection du 16 décembre, l’IA avait établi ses pronostics, mais cette année, elle a visiblement visé à côté. Contre toute attente, Ève Gilles n’était même pas mentionnée parmi les cinq candidates potentielles à la victoire selon l’IA.

Karla Bchir, Miss Côte d’Azur, était considérée comme la favorite, mais son parcours s’est terminé en demi-finale. Parmi les prédictions de l’IA, seules Miss Guyane et Miss Guadeloupe ont atteint le top cinq, finissant respectivement première et troisième dauphine.

Ève Gilles élue Miss France 2024, l’intelligence artificielle avait (presque) tout faux https://t.co/XmBYTPlJxv — L'Union-L'Ardennais (@UnionArdennais) December 17, 2023

Les surprises du concours

Ève Gilles a ainsi créé la surprise, remportant le titre de Miss France 2024. De manière inattendue, son sacre prouve que les concours de beauté gardent leur part de mystère, même à notre ère technologique. Par conséquent, l’absence de Gilles dans les prédictions de l’IA interpelle sur l’exactitude de ces algorithmes, surtout dans un secteur aussi subjectif.

Outre Gilles, Miss Provence et Miss Languedoc, qui ont terminé deuxième et cinquième dauphine, n’étaient pas non plus sur la liste des favorites de l’IA.

Le public diverge de l’IA dans les prédictions pour Miss France 2024

Du côté du public, plus de 5000 personnes avaient donné leur avis sur l’issue du concours. Les favoris du public différaient également des prédictions de l’IA. Miss Rhône-Alpes et Miss Alsace, plébiscitées par le public, ont été éliminées avant les demi-finales.

Miss Côte d’Azur et Miss Normandie, toutes deux demi-finalistes, faisaient également partie des favorites du public. Curieusement, le public avait correctement identifié Miss Languedoc comme finissant à la cinquième place.

Ève Gilles a gagné Miss France 2024, prouvant la force de l’élégance et du charme. Son succès montre que le facteur humain dépasse encore l’intelligence artificielle. Cette surprise enrichit l’histoire des concours de beauté d’un chapitre captivant. Elle pose une question intrigante. Êtes-vous en accord avec l’IA ou aviez-vous anticipé la victoire d’Ève Gilles ?