Perplexity va créer des images avec l’IA (mais il y a un piège)

Perplexity le moteur de recherche IA peut désormais générer des images. Une fonctionnalité qui sent bon le futur, mais qui cache un petit secret bien placé

Jusqu’ici, Perplexity brillait surtout par ses réponses bien ficelées. Mais depuis peu, il se la joue créatif ! Ce moteur de recherche peut maintenant créer des images à la demande. Et devinez quoi ? Ces clichées sortent tout droit du même moteur que celui utilisé par ChatGPT.

Ainsi, Perplexity, ce moteur de recherche IA, peut dorénavant générer des images ! Et ce n’est pas une coïncidence… Perplexity utilise en fait le même modèle que celui de ChatGPT pour créer ses visuels.

La nouveauté a été ajoutée discrètement cette semaine sur la version web. Si vous êtes un utilisateur gratuit, vous pouvez générer jusqu’à trois images par jour. Et si vous êtes abonné à Perplexity Pro, vous pouvez y aller à volonté.

L’utilisation est très simple. Vous tapez juste « génère une image de… » par exemple, et Perplexity s’exécute. En plus, vous n’avez pas besoin de changer les réglages ou de choisir manuellement le modèle d’IA. Si vous ne touchez à rien, il active automatiquement GPT-4.1. C’est le seul modèle de sa liste capable de générer des images pour l’instant.

you can generate images on perplexity now. the UI is cute and fun. we have also added support for grok 3 and o4-mini for model selection options (which already supports gemini 2.5 pro, claude 3.7, perplexity sonar, gpt-4.1, deepseek r1 1776), and looking into supporting o3 as… pic.twitter.com/RX6L98pf2g