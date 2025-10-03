Salesforce Agentforce Vibes : une IA de vibe coding pour votre entreprise

Avec l’IA Agentforce Vibes, Salesforce transforme le code en une expérience fluide, rapide et dopée à l’IA. C’est fini les heures de configuration fastidieuses, place à un développement simplifié, sécurisé et connecté à Salesforce.

Salesforce vient de dévoiler Agentforce Vibes. Ce nouvel outil d’IA conçu pour propulser le vibe coding dans le monde de l’entreprise. L’objectif est de permettre aux développeurs de décrire en langage naturel ce qu’ils veulent, et laisser une IA autonome, Vibe Codey, générer le code adapté. Et c’est un gain de temps énorme, mais aussi une solution pour s’intégrer directement aux environnements Salesforce existants.

Qu’est-ce que le vibe coding ?

Le vibe coding, c’est la nouvelle mode dans le monde du dev. Plutôt que de passer des heures à écrire du code ligne par ligne, les développeurs décrivent ce qu’ils veulent en langage clair. Ensuite une IA s’occupe du reste.

De nombreuses startups surfent déjà sur cette vague. En plus, certaines atteignent des valorisations folles. Mais Salesforce veut intégrer le vibe coding dans son écosystème existant. Avec une couche de sécurité et de gouvernance qui rassure les entreprises.

Vous savez, beaucoup de startups de vibe coding lèvent des millions. Toutefois, leur avenir reste incertain à cause des coûts énormes des modèles de langage. Là où elles brûlent du cash, Salesforce a un avantage. Son IA s’intègre à une suite déjà bien implantée.

L’un des gros points forts d’Agentforce Vibes, c’est son accompagnement de bout en bout. L’outil suit le développeur depuis la phase de design jusqu’au déploiement, avec des contrôles de sécurité et de gouvernance intégrés. Vous avez donc non seulement du code généré par IA, mais aussi un cadre solide pour éviter les failles ou les incohérences.

Agentforce Vibes, le copilote IA de Salesforce

Au cœur de cette nouveauté se cache Vibe Codey, un agent IA autonome connecté au compte Salesforce d’une entreprise. Cela signifie qu’il connaît déjà vos règles de codage, qu’il peut réutiliser votre code existant et qu’il crée des applis totalement compatibles avec votre environnement Salesforce.

Dan Fernandez, vice-président chez Salesforce, résume l’idée en affirmant que tout est pré-construit et prêt à l’emploi. Vous n’aurez donc plus besoin de perdre du temps à configurer un environnement de développement ou des protocoles complexes de communication entre IA et données.

Techniquement, Agentforce Vibes s’appuie sur Cline, une extension open source pour Visual Studio Code spécialisée dans le codage IA. Salesforce a choisi cette base parce qu’elle supporte très bien le MCP (Model Context Protocol). Il s’agit d’une norme qui permet aux modèles d’IA de communiquer de manière sécurisée avec des outils et des données externes.

Côté accès, chaque organisation Salesforce profite de 50 requêtes par jour via le modèle GPT-5 d’OpenAI. Une fois ce quota atteint, le relais passe sur Qwen 3.0, un modèle hébergé par Salesforce. Pour l’instant, Agentforce Vibes est proposé gratuitement aux utilisateurs existants, mais des formules payantes sont déjà prévues.

