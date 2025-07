Test de AskCodi : on pensait connaître les IA, on s’est planté - juillet 2025

Débordé par des lignes de code à déboguer ? Perdu dans les boucles et les fonctions sans fin ? Vous rêvez d’un assistant IA qui comprend vos langages, vous suggère des snippets adaptés, vous aide à commenter, documenter, et même à générer des tests unitaires ? AskCodi promet tout cela, et plus encore.

L’intelligence artificielle ne se limite plus aux images générées ou aux textes prédictifs. Elle s’invite aujourd’hui dans les éditeurs de code, prête à transformer la manière dont nous développons, corrigeons et documentons nos projets. C’est ce qu’on appelle l’IA code. C’est là qu’intervient AskCodi, une IA pensée pour accompagner les développeurs dans leurs tâches les plus chronophages. Disponible via extension ou directement sur son interface web, elle propose une large palette d’outils, du générateur de code SQL jusqu’à la documentation de vos classes Python.

Mais que vaut réellement AskCodi face aux besoins concrets d’un développeur ? Est-elle une aide fiable ou un gadget marketing de plus ? Nous avons pris le temps de tester ses fonctionnalités dans différents contextes de développement, avec des cas d’usage réels. Voici notre verdict.

AskCodi Assistant IA de codage rapide, modulaire, multilingue et contextuel intelligent. Visiter le site Verdict AskCodi impressionne par sa richesse fonctionnelle, sa réactivité et son intégration fluide dans les outils de développement. Sa logique modulaire le rend accessible sans sacrifier la puissance, même si l’absence d’abonnement mensuel peut freiner certains profils. Son IA s’adapte bien aux contextes, même si une relecture reste parfois nécessaire. Comme le résume un utilisateur sur G2 : “Un assistant qui m’a fait gagner des heures dès la première semaine.” Pour les développeurs exigeants en quête d’efficacité, c’est un allié crédible, complet et bien conçu. Après notre test complet, nous lui attribuons une note de 8,5/10. On aime Réponses rapides pertinentes

Outils variés efficaces On aime moins Abonnement uniquement annuel

Relecture parfois nécessaire

Caractéristiques techniques

Langages pris en charge : 50+ (Python, Java, JS, SQL…)

: 50+ (Python, Java, JS, SQL…) Modèles IA : GPT-4, Claude, Gemini, LLaMA

: GPT-4, Claude, Gemini, LLaMA Extensions IDE : VS Code, JetBrains, Sublime

: VS Code, JetBrains, Sublime Réactivité : 3 à 5 sec (requêtes classiques)

: 3 à 5 sec (requêtes classiques) Crédits mensuels : 500 à 1 500 selon l’abonnement

: 500 à 1 500 selon l’abonnement Fonctions disponibles : Génération, tests, analyse, DevOps

: Génération, tests, analyse, DevOps Interface : Web + intégration IDE native

: Web + intégration IDE native Essai gratuit : 7 jours complets

: 7 jours complets Abonnement : Annuel uniquement (pas de version mensuelle)

: Annuel uniquement (pas de version mensuelle) Confidentialité : Aucun code stocké via l’extension

Notre façon de tester AskCodi

Pour évaluer AskCodi avec rigueur, nous avons adopté une approche comparative, terrain, et multi-contextuelle. La première étape était de tester les fonctionnalités principales sur plusieurs langages (Python, JavaScript, Java, SQL) et dans différents environnements. Nous avons activé la majorité des “Codi Apps” pour vérifier leur comportement en conditions réelles. Les actions ont été minutées pour estimer les délais de réponse, tandis que chaque morceau de code généré a été relu et comparé à nos standards habituels.

Par la suite, nous avons porté une attention particulière à la stabilité de l’extension, l’intégration fluide dans l’IDE, la pertinence du chat IA contextuel et la gestion des crédits. Enfin, nous avons complété cette analyse par une veille sur les retours d’utilisateurs (G2, Trustpilot, forums techniques), afin de comparer notre expérience à celle d’une communauté plus large.

AskCodi : de quoi s’agit-il exactement ?

AskCodi est l’intelligence artificielle appliquée au développement dans sa forme la plus concrète. Cet assistant de codage a été développé par la société Assistiv AI et a vu jour en 2021 avant de se stabiliser et de gagner en notoriété à partir de 2023. L’objectif de la plateforme est de réduire les frictions techniques du quotidien et de faire gagner un temps précieux à tous les profils de développeurs. Créé sous l’impulsion de Shreyans Bhansali et Sachin Sharma, AskCodi s’adresse autant aux professionnels expérimentés qu’aux étudiants ou autodidactes en phase d’apprentissage.

Quelles sont les fonctionnalités phares de AskCodi ?

Une suite complète de “Codi Apps”

AskCodi repose sur une architecture modulaire. Chaque tâche technique dispose de sa propre application, baptisée “Codi App”. On y retrouve des outils variés comme Code Generator, Refactor, Bug Detector, ou encore Regex Generator. En fait, chacune de ces apps est conçue pour répondre à un besoin ciblé. Cette approche permet d’éviter les menus à rallonge ou les assistants fourre-tout. L’utilisateur active ce dont il a besoin, au bon moment.

Explication, documentation et revue de code

Certaines IA se contentent de produire du code, mais AskCodi va plus loin. Il explique les fonctions ligne par ligne, génère des commentaires lisibles, et structure une documentation exploitable. Grâce à l’app Code Reviewer, il peut même identifier des pratiques à éviter, proposer des corrections syntaxiques, et alerter sur des incohérences dans la logique métier.

Analyse et correction automatisée

En quelques clics, il devient possible de détecter un bug, d’identifier une erreur de logique, ou de corriger un morceau de code trop complexe. AskCodi inclut plusieurs outils complémentaires pour cela : Code Fixer, Error Explainer et Bug Detector. L’approche est pragmatique : au lieu de donner une simple explication textuelle, l’outil propose une solution réécrite, prête à l’emploi.

Infrastructure et déploiement

AskCodi ne se limite pas à la programmation classique. Il couvre également l’automatisation des déploiements. Grâce à ses apps dédiées, il génère des fichiers Docker, Makefile, des configurations Kubernetes ou encore des pipelines CI/CD valides et prêts à intégrer dans un workflow DevOps. Ces outils sont utiles pour standardiser les environnements, gagner du temps dans les projets collaboratifs, ou structurer rapidement un dépôt pour GitHub Actions ou GitLab CI.

Multilingue et compatible avec de nombreux frameworks

AskCodi prend en charge plus de 50 langages de programmation, du plus classique (Python, JavaScript, Java) au plus pointu (Rust, Kotlin, Dart). Il peut aussi traduire une fonction d’un langage vers un autre, et ainsi vous aider à migrer un code existant. Cette capacité multilingue, couplée à son adaptabilité, fait d’AskCodi un outil polyvalent.

Chat contextuel et sandbox interactif

L’interface propose également un mode « chat IA », permettant de poser des questions ouvertes sur un code ou un concept. L’IA comprend le contexte, répond clairement, et renvoie vers une explication détaillée ou une suggestion corrigée. En parallèle, une sandbox interactive est disponible en ligne. Elle permet de tester du code front-end en direct, d’obtenir un aperçu visuel immédiat, ou d’expérimenter des ajustements sans IDE local.

Choix du modèle et confidentialité des données

AskCodi permet à l’utilisateur de choisir entre différents moteurs d’IA (GPT‑4, Claude, Gemini, etc.), selon ses préférences en matière de coût, de vitesse ou de qualité de réponse. Cette liberté est rare et appréciable. Côté confidentialité, aucun code n’est conservé lorsqu’il passe par l’extension IDE. Cela garantit un usage sécurisé, y compris dans des environnements professionnels soumis à des règles de confidentialité strictes.

Communauté et support

Enfin, AskCodi propose une documentation riche, des tutoriels vidéo, une communauté Discord active, et un support client réactif. L’équipe publie régulièrement des mises à jour, des changelogs et des retours d’expérience utilisateurs. L’ajout récent du langage Swift renforce encore sa couverture, notamment pour les développeurs Apple. Une transparence bienvenue, qui renforce la confiance dans l’outil.

Performance réelle de AskCodi en conditions de développement

Lors de nos sessions de codage intensives (création de fonctions, débogage, génération de tests), AskCodi a généralement répondu en moins de 5 secondes, y compris pour des tâches complexes comme la génération de fichiers Docker, l’analyse Big‑O ou la manipulation de fichiers HTML structurés. Ces temps de réponse restent globalement dans l’écoute active, sans interruption du flow de travail.

Cependant, certaines requêtes plus lourdes (comme une revue de code complète ou la génération de pipelines CI/CD) peuvent prendre de 8 à 12 secondes, notamment dans l’IDE live. Pour des développeurs exigeants, cela peut légèrement rupturer le rythme, mais reste acceptable dans un usage courant.

Côté qualité du code, les snippets produits étaient corrects dans 85–90 % des cas : syntaxe valide, logique pertinente, et commentaires utiles. Toutefois, un second contrôle est parfois nécessaire pour les cas métiers très spécialisés ou des optimisations pointues

Tarifs proposés par AskCodi : un modèle clair mais sans option mensuelle

AskCodi fonctionne sur un modèle 100 % payant, avec deux abonnements annuels : Premium à 149,99 € et Ultimate à 349,99 €. Chaque plan inclut un volume mensuel de crédits, utilisé à chaque requête. Aucun abonnement mensuel n’est disponible, ce qui limite la flexibilité pour les utilisateurs occasionnels. Il est toutefois possible d’acheter des packs de crédits à l’unité. En comparaison avec Copilot, AskCodi se distingue par une granularité tarifaire plus fine et un choix de modèles IA. L’essai gratuit de 7 jours permet de tester l’ensemble des fonctionnalités avant de s’engager. Un système pensé pour les utilisateurs réguliers et exigeants.

