Spotify lance DJ : une IA qui mixe et met l’ambiance sur votre smartphone

Spotify réinvente l’expérience de musique en streaming avec l’introduction de DJ, sa nouvelle fonctionnalité d’IA. Cette innovation promet une expérience d’écoute plus personnalisée que jamais, permettant aux utilisateurs de créer des playlists sur mesure.

Depuis son lancement en 2008, Spotify est devenu l’un des services de streaming musical les plus populaires au monde. Pour maintenir sa position dominante sur le marché, la firme a investi dans la recherche et le développement de l’intelligence artificielle (IA). Cette dernière est devenue une composante essentielle sur les plateformes qui présentent une intéraction avec les utilisateurs. Sur Spotify, l’IA permet de fournir des recommandations de musique personnalisées. Elle offre également la possibilité de prédire les tendances musicales et de créer de génerer automatiquement des playlists.

Spotify DJ: une nouvelle façon personnalisée d’écouter de la musique

Spotify a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité basée sur l’Intelligence Artificielle (IA) appelée « DJ » dans le but d’améliorer l’expérience d’écoute de ses utilisateurs. Cette fonctionnalité, similaire à celle d’un DJ de radio, suggère une liste de lecture de musique avec des commentaires vocaux sur les artistes et les titres que les utilisateurs préfèrent.

Grâce à cette fonctionnalité, l’IA de Spotify apprendra les goûts musicaux des utilisateurs pour que le DJ puisse choisir la musique à diffuser lorsqu’ils appuient sur le bouton. L’objectif est de créer une expérience d’écoute plus personnalisée pour les moments où les utilisateurs ne souhaitent pas choisir leur propre musique ou parcourir l’interface pour trouver une liste de lecture.

Cependant, cette fonctionnalité est encore en phase de test bêta et n’est disponible qu’en anglais pour les abonnés Premium de Spotify situés aux États-Unis et au Canada. Cette innovation de Spotify constitue un pas de plus vers une expérience d’écoute plus personnalisée et centrée sur l’utilisateur.

Pour utiliser DJ, il suffit de se rendre sur la page d’accueil de l’application iOS ou Android. Puis, il faut cliquer sur la carte DJ pour commencer la diffusion. Une sélection de musique ainsi que des commentaires courts seront alors diffusés.

Spotify garde sa place de leader du streaming musicale avec DJ

Spotify s’est toujours affiché comme le leader du marché de la musique en streaming. Pour conserver cette position, l’application continue de proposer des innovations pour offrir une expérience de musique personnalisée à ses utilisateurs. Sa fonctionnalité DJ utilise les avancées de l’IA pour proposer une expérience de musique encore plus personnalisée.

DJ est le fruit de la combinaison de la technologie de personnalisation de Spotify avec l’IA générative. Elle intégre également une voix AI acquise via l’acquisition de Sonantic en 2022. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent créer des playlists sur mesure pour leur humeur, leur activité ou leur lieu.

Spotify dispose déjà d’une gamme de fonctionnalités de personnalisation. Les plus notables sont Discover Weekly, Release Radar, Daily Mixes, Blend, ou encore Your Time Capsule. Ces fonctionnalités sont toutes conçues pour répondre aux préférences des utilisateurs. L’ajout de DJ renforce la position de Spotify comme leader du marché de la musique en streaming et souligne l’importance croissante de l’IA dans l’industrie musicale. Il sera intéressant de voir comment les concurrents de Spotify réagiront à cette nouvelle fonctionnalité.