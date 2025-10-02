Tilly Norwood : c’est quoi, cette actrice IA qui fait enrager Hollywood ?

Après le doublage IA controversé de Christian Clavier, l’actrice virtuelle Tilly Norwood enflamme Hollywood.

Exit les formations, les auditions et l’expérience. Tilly Norwood capte l’attention des médias et attire la foudre des figures du 7ᵉ art. Surnommée la première actrice IA d’Hollywood, elle a été imaginée par la société néerlandaise Xicoia, fondée par la productrice et comédienne Eline Van der Velden.

Tilly Norwood, un entraînement bâti sur les données d’acteurs

L’indignation est immédiate. Tilly Norwood n’est pas une actrice, mais une IA, un algorithme dépourvu de sentiments et de subtilité humaine. Or, c’est précisément l’essence même du jeu d’acteur qui se trouve en jeu.

La Screen Actors Guild (SAG-AFTRA), principale guilde américaine, rappelle que l’IA ne peut remplacer l’expérience, l’émotion ni la sensibilité des artistes. Tilly n’a aucune vie vécue, aucun vécu personnel, seulement des lignes de code.

Pire encore, son existence repose sur les performances de centaines d’acteurs, utilisées pour entraîner le programme qui l’anime. Qu’en est-il de la protection de la créativité humaine ?

À l’origine, Eline Van der Velden avait dévoilé Tilly Norwood au Zurich Summit, événement parallèle au Festival du film de Zurich. Elle affirmait que plusieurs agences de talents montraient déjà de l’intérêt pour cette création.

Selon elle, Norwood n’est pas là pour remplacer les acteurs humains, mais à s’imposer comme une œuvre numérique, conçue pour stimuler la créativité et nourrir un dialogue entre art et technologie.

L’humain reste l’essence de l’actorat

La communauté hollywoodienne ne partage en rien l’enthousiasme de Van der Velden. Des voix comme Natasha Lyonne et Emily Blunt ont exprimé leur colère, dénonçant le caractère perturbant et profondément erroné de l’usage de l’IA pour incarner un rôle.

Lyonne, comédienne et réalisatrice, a affirmé que toute agence représentant un personnage tel que Tilly Norwood devrait être boycottée par les guildes. Emily Blunt, invitée dans un podcast, s’est dite inquiète face à l’illusion qu’une actrice virtuelle puisse remplacer des comédiens réels. Selon elle, une IA brise le lien émotionnel qui unit le public aux artistes.

Pourtant, la carrière numérique de Tilly semble déjà en marche. Très active sur les réseaux sociaux, elle alimente son compte Instagram avec des images où elle paraît mener une vie ordinaire. Son compte a rapidement rassemblé des milliers d’abonnés.

Ces publications, bien qu’entièrement artificielles, entretiennent l’illusion d’une personnalité réelle et renforcent l’idée qu’elle pourrait bientôt franchir le pas vers des productions cinématographiques ou télévisuelles.

