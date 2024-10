Une eSIM au Royaume-Uni offre un gain de temps et d’argent pour les visiteurs, notamment ceux qui prévoient d’y rester plus longtemps. Voici notre top 5.

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur Saily est en tête de mon classement pour plusieurs raisons. D’abord, la marque a récemment lancé ses offres de forfaits data illimitées, ses plans régionaux et son eSIM mondiale. Son autre mise à jour porte sur l’alerte faible data. Par ailleurs, son bon vieux guide de dépannage répond présent quand j’en ai besoin. Télécharger l’appli

En dehors de son rituel de thé et son accent un peu particulier, le Royaume-Uni cache une multitude de richesses culturelles à savourer. Mais pour profiter de tout cela, une bonne préparation s’impose. Outre les bottes en caoutchouc et les parapluies (oui, vous allez vivre les quatre saisons en une seule journée.J), n’oubliez pas vos outils de communication et de travail. Sachez pourtant qu’utiliser votre numéro local ne sera pas intéressant. Je vous conseille d’opter pour une eSIM à la place. Toutefois, cette technologie récente n’est pas aussi populaire. Ce qui pourrait bloquer votre recherche du meilleur forfait eSIM. Pour vous éviter tout tracas, je vous propose de choisir les meilleurs forfaits pour votre voyage à travers mon top 5.

Saily : les meilleurs forfaits eSIM pour le Royaume-Uni dans l’ensemble On aime Transparence et fiabilité

Tarif abordable On aime moins Pas de forfaits d’appels ou de SMS

eSIM mondiale moins intéressante Saily Le meilleur fournisseur eSIM dans l’ensemble Télécharger l’appli Avec ses nouveaux plans régionaux et mondiaux, Saily prend la tête de la course. Mais à part cela, ses offres locales ont connu une nette amélioration. Désormais, vous pouvez obtenir des data à volonté pendant 7 jours à seulement 17 dollars. Pour des déplacements fréquents dans les pays européens, vous pouvez choisir un de ses plans régionaux Europe qui peuvent fournir jusqu’à 100 Go valides pendant 6 mois. Si vous n’avez pas choisi son offre illimitée, ne vous inquiétez pas, vous ne serez jamais à court de data sans le savoir. Il y a son alerte faible data pour vous notifier quand c’est le cas. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1Go à illimitées

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles au Royaume-Uni : 7 à 365 jours

Tarifs : à partir de 4,49 dollars

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Couverture : 150+ pays

Ubigi : des forfaits eSIM pour tous vos appareils nomades On aime Une large gamme de forfaits au choix

Prise en charge de plusieurs appareils intelligents On aime moins Pas de forfaits d’appels et de SMS

Prix moins abordable Ubigi Le meilleur fournisseur eSIM à compatibilité multiple Voir l’offre En voyage d’affaires pour le Royaume-Uni ? Vous devez donc vous munir des outils nécessaires comme un bon ordinateur portable et un forfait Ubigi. En effet, cette dernière propose des forfaits compatibles avec un large panel d’appareils nomades. Cela vous évite d’utiliser le réseau de votre hôtel ou celui de votre resto. Bien entendu, 500 Mo ne suffisent pas pour les visioconférences et les tâches datavores. Heureusement, Ubigi propose aussi des données en illimité. Son offre on-off de 44 euros permet d’avoir une connexion illimitée pendant 30 jours sans interruption. C’est moins abordable par rapport à celui de Saily, mais vous pouvez l’utiliser sur votre ordinateur et même sur votre voiture connectée, compatible. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 500Mo à illimitées

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G, LTE

Plans disponibles au Royaume-Uni : 1 jour à illimité

Tarif : à partir de 2 dollars

Support client : chat live en anglais, français et japonais

Couverture : 200+

Airalo : plus que des forfaits eSIM data pour le Royaume-Uni On aime Des forfaits data et des forfaits d’appels/SMS

Un prix abordable par rapport à la concurrence On aime moins Assistance client en anglais uniquement

Appels et SMS disponibles uniquement dans le plan Discover + Airalo Les meilleurs forfaits d’appels et de SMS Voir l’offre En adoptant Airalo, le tarif est légèrement plus élevé par rapport à celui de Saily. Cependant, celle-ci propose des forfaits d’appels si vous choisissez un de ses plans mondiaux Discover +. C’est justement pour cette raison que j’ai choisi Airalo en troisième place dans mon comparatif. Ainsi, si vous avez plus besoin d’appels que de data, je vous conseille d’adopter Airalo. Vous aurez jusqu’à 200 minutes d’appels et 200 SMS que vous pouvez utiliser pendant 365 jours à moins de 100 dollars. Néanmoins, vous pouvez choisir un de ses forfaits régionaux Europe. C’est surtout intéressant pour ceux qui doivent visiter plusieurs pays européens en même temps. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1 à 100 Go et d’appels/SMS

Couverture : 200+ pays

Plans disponibles au Royaume-Uni : 7 à 365 jours

Tarifs : à partir de 5 dollars

Support client : ChatRobot en anglais

eSIMX : diverses offres de données mobiles pour le court terme On aime Un large choix de forfaits au choix

Parfait pour les séjours de courte durée On aime moins Forfaits locaux sans appels et SMS

Mauvaise qualité du réseau dans certains endroits eSIMX Les meilleurs forfaits eSIM pour le court terme Voir l’offre Ce que j’apprécie chez eSIMX, c’est surtout ses plans régionaux pour l’Europe qui proposent des forfaits d’appels. A part les forfaits data ordinaires, la marque offre aussi jusqu’à 120 minutes d’appels internationaux. De plus, vous pouvez passer des appels téléphoniques à souhait vers les autres pays couverts par son service et même envoyer jusqu’à 1000 SMS gratuitement. Mon petit problème avec la marque reste la validité des offres. La durée maximale des forfaits est de 30 jours ou 28 jours si vous choisissez un forfait d’appels/SMS. Toutefois, ces derniers proposent plus de data et donc plus intéressants pour travailler en ligne. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données de 1 à 50 Go

Couverture : 160+ pays

Plans disponibles au Royaume-Uni : 7 à 30 jours

Tarifs : à partir de 5 dollars

Support client : assistance 24h/7 et <>j/<>

Holafly : des forfaits de data illimitées pour toute la famille On aime Des forfaits de données en quantité illimitée

Détection automatique du meilleur réseau On aime moins Pas de forfaits d’appels

FUP ou Fair Use Policy Holafly Les meilleurs forfaits de données illimitées Voir l’offre Pour clore ma liste, j’ai choisi Holafly. Mon choix est surtout basé sur les forfaits eSIM data en illimité au Royaume-Uni. Contrairement à Saily et Ubigi qui proposent des forfaits eSIM de data en illimité dans leurs plans locaux, chez Holafly, vous en obtiendrez dans toutes les offres. En outre, en adoptant un plan local ou un plan régional Europe, vous allez pouvoir personnaliser la durée de votre forfait. Le nombre d’eSIM est aussi personnalisable. La seule chose qui me met en désaccord avec cette marque est la FUP ou Fair Use Policy. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données illimitées

Réseaux pris en charge : 4G, LTE et 5G

Tarifs : à partir de 5,9 euros

Plans disponibles au Royaume-Uni : personnalisables

Support client : 24h/7j

Couverture : 170+ pays

FAQ sur l’eSIM au Royaume-Uni

Que choisir au Royaume-Uni : une eSIM ou une SIM physique ?

Personnellement, je vous recommande une eSIM. Non seulement, vous allez pouvoir contourner les différents risques de piratage, mais vous allez aussi gagner du temps et de l’argent. En achetant un forfait eSIM, vous pouvez vous connecter à toute heure avec votre propre appareil sans avoir besoin d’un pocket Wi-Fi. En plus, vous pouvez appeler vos contacts à l’aide des applis VoIP qui sont de plus en plus populaires. Et si vous devez passer des appels directs, qui ne sont pas très courants, vous n’avez qu’à souscrire à un forfait d’appels tels que ceux d’Airalo ou d’eSIMX.

Par ailleurs, avec une eSIM, vous pouvez changer d’opérateur à la volée. La SIM classique fonctionne différemment, car vous devez d’abord retirer l’une avant d’insérer l’autre. Ce qui vous fera perdre du temps et augmentera le risque d’usure de la carte SIM.

Que faut-il savoir avant d’utiliser une eSIM au Royaume-Uni ?

Vous êtes novice en matière d’eSIM ? Alors, soyez attentif à mes petits conseils ci-après :

D’abord, assurez, assurez-vous que votre téléphone prend en charge l’eSIM. En réalité, les modèles sortis après 2019 sont compatibles avec la technologie. Mais le plus prudent est d’acheter un modèle combiné. Un tel modèle est à la fois compatible avec l’eSIM et la SIM classique. De ce fait, vous pouvez facilement l’utiliser pendant votre séjour au Royaume-Uni.

En outre, certains opérateurs mettent en vente des appareils verrouillés. Ce qui signifie que vous devez l’utiliser uniquement avec leur carte SIM. Dans ce cas, vous devez d’abord vous rendre en boutique pour déverrouiller l’appareil. Il existe également une autre manière de déverrouiller un smartphone via les paramètres, mais c’est plutôt difficile pour certains utilisateurs.

Enfin, lorsque vous choisissez votre fournisseur eSIM pour le Royaume-Uni, vous devez demander si celle-ci s’active automatiquement ou pas. L’activation automatique est mieux, car cela évite les frustrations en cours d’utilisation. Vous pouvez toutefois consulter mon autre article sur l’activation de l’eSIM pour de plus amples informations.

Après avoir consulté ma petite liste des meilleurs forfaits eSIM au Royaume-Uni, vous devez avoir quelques idées à propos de votre prochain fournisseur. Néanmoins, je vais vous fournir quelques astuces qui vont vous servir lors du choix de votre forfait. Primo, si vous décidez d’acheter l’un des forfaits que j’ai proposé, alors il n’y a pas de souci à propos de la couverture réseau. Sinon, assurez-vous que votre fournisseur soit disponible en UK.

Après cela, veillez à bien connaître la quantité de données incluses dans chaque forfait. Si vous utilisez Internet juste pour le travail, alors votre consommation ne doit pas être élevée. Par contre, les sites de streaming et les jeux en ligne peuvent dévorer votre forfait plus rapidement, sauf si vous achetez un forfait de données illimitées. En outre, choisissez plutôt une eSIM qui propose le partage de données pour limiter votre consommation. C’est plus avantageux si vous voyagez en famille.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.