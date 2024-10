Airalo : les meilleurs forfaits eSIM d’appels à l’international en Espagne

On aime Des appels directs et des SMS

Un essai gratuit de 1 jour On aime moins Vérification d’identité

Plans moins riches en data

Si j’ai introduit Airalo dans ma sélection, c’est pour la simple raison qu’elle propose des forfaits d’appels à l’international. Effectivement, pendant mes derniers déplacements inter-pays, j’ai dû acheter des forfaits internationaux. Ce qui a bouleversé mon budget. L’achat d’un forfait eSIM incluant des appels et des SMS m’est alors plus avantageux pour optimiser mon voyage en Espagne.

De plus, il est désormais possible d’essayer gratuitement Airalo pendant une journée avant d’adopter un forfait payant. Le revers de la médaille est que la quantité des données est plafonnée à 20 Go. J’ai donc souscrit à un autre forfait qui est plus rentable en data. Malgré cela, j’ai pu appeler mes parents qui ne sont pas très familiers avec WhatsApp et sa famille d’applis VoIP.

Caractéristiques techniques