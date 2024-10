Une eSIM étranger permet d’obtenir les meilleurs forfaits Internet pendant vos déplacements hors du pays. Consultez mon top 5 !

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur Saily est le meilleur fournisseur eSIM, notamment avec ses dernières offres. La validité de ses offres varie de 7 à 365 jours, selon qu’il s’agisse de plan local ou régional. Son alerte faible data nous tient au courant quand nous sommes presque à court de data. Sans oublier son guide de dépannage. Télécharger l’appli

Depuis que l’eSIM a révolutionné l’univers de la communication, bon nombre de marques font la course pour offrir les meilleurs forfaits eSIM. De ce fait, vous êtes obligés de faire un choix aiguisé si vous souhaitez obtenir les meilleurs forfaits pour un voyage à l’étranger. Pour vous faciliter la tâche, j’ai établi une petite liste des 5 meilleurs forfaits populaires du moment. Je vous offrirai en même temps un mini guide pour que votre première utilisation ne soit pas fastidieuse.

Saily : le meilleur fournisseur eSIM pour vos voyages à l’étranger On aime Pas de frais cachés supplémentaires

Assistance client par chat en direct 24h/7 et <>j/<> On aime moins Pas de forfaits d’appels/SMS

Forfaits locaux moins riches en data Saily Le meilleur dans l’ensemble Télécharger l’appli En tête de mon classement, j’ai mis Saily. Cette marque est plutôt récente, et pourtant, elle m’a directement conquise. Après de récentes améliorations, la marque a commencé à dévoiler ses offres régionales et son eSIM mondiale. Celles-ci proposent une quantité plus élevée de data (jusqu’à illimitées) et une validité plus étendue. Parallèlement à cela, Saily dispose d’un système d’alerte, l’alerte faible data. Comme le témoin lumineux qui clignote lorsque le niveau de carburant est presque à sec, l’alerte faible data vous notifie quand vous devez recharger votre forfait. Sinon, vous aurez droit à son guide de dépannage, ainsi que son assistance à la clientèle opérationnelle tout le long de l’année. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1 Go à illimitées

Forfait d’appel : Non

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles : 7 à 365 jours

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Couverture : 150+

Ubigi eSIM : le meilleur fournisseur eSIM haut de gamme On aime Compatible aux voitures connectées

Une application pour surveiller sa consommation de données On aime moins Pris moins abordable

Des forfaits data uniquement Ubigi Le meilleur fournisseur eSIM haut de gamme Voir l’offre Si la plupart des fournisseurs eSIM sont uniquement compatibles avec les smartphones, Ubigi fonctionne avec d’autres appareils intelligents. Montre connectée, tablette, et même certaines marques de voiture connectée sont compatibles avec la marque. Par conséquent, vous pouvez utiliser une Alfa Roméo, une Jeep ou une Jaguar connectée pour vos déplacements. Le GPS intégré peut facilement trouver votre destination via un forfait Internet. Par ailleurs, Ubigi propose des offres dont la validité peut varier d’une journée à l’infini. J’avoue que cela m’a époustouflée, car je pourrai utiliser mon ancien forfait eSIM pendant mon prochain voyage à l’étranger. Sachez néanmoins, que cette particularité a un prix. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 500Mo à illimitées

Forfait d’appel : Non

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G, LTE

Plans disponibles : 1 jour à illimité

Support client : chat live en français, anglais et japonais

Couverture : 200+

Airalo : la référence en eSIM pour votre voyage à l’étranger On aime Une grande variété d’offres

Partage de données avec plusieurs appareils à la fois On aime moins Support client en anglais via ChatRobot

Forfaits d’appels uniquement dans les plans Discover + Airalo Les meilleurs forfaits d’appels/SMS Voir l’offre J’ai mis Airalo en troisième position bien que la marque propose des forfaits d’appels analogiques. Effectivement, son service d’assistance à la clientèle n’est disponible qu’en anglais. Toutefois, ses offres sont compétitives et elle propose le partage de données. Vous prévoyez d’utiliser l’eSIM uniquement pour vous connecter à Internet pendant vos déplacements à l’étranger ? Un plan local ou régional peut faire l’affaire. Il suffit de choisir la quantité de data à consommer. En revanche, si vous voulez appeler directement vers la France, je vous conseille d’adopter l’un de ses plans mondiaux Discover +. Caractéristiques techniques Service offert : Forfaits de données + appels téléphoniques

Prise en charge du réseau 5G : oui

Couverture : 200+

Plan disponibles : 7 à 365 jours

Support client : ChatRobot en anglais

eSIMX : le meilleur forfait eSIM pour un séjour à court terme On aime Une large gamme de forfaits

Appels téléphoniques et SMS disponibles dans les plans régionaux On aime moins Forfaits pour le court terme uniquement

Le réseau peut être moins bon dans certaines régions eSIMX Les meilleurs forfaits eSIM pour le court terme Voir l’offre En quatrième position, je vous propose le fournisseur eSIM adéquat pour vos séjours à court terme à l’étranger : eSIMX. C’est l’un des rares fournisseurs qui proposent des forfaits incluant des appels téléphoniques et des SMS. Mais pour cela, vous devez acheter un plan régional. Ce dernier vous offre également des appels illimités vers un certain nombre de pays. Actuellement, eSIMX est disponible dans plus de 160 pays et propose une large gamme de plans tarifaires. La particularité de ses forfaits est que leur validité ne dépasse pas 30 jours. Mais en termes de prix, elle m’a surprise avec ses tarifs très compétitifs. Caractéristiques techniques Couverture : 160+Service offert : forfaits de données + appels et SMS (dans certains pays)Plans disponibles : 7 à 30 joursSupport client : assistance 24h/7 et <>j/<>

Holafly : des forfaits data en illimité On aime Détection automatique du meilleur réseau

Prise en charge de la 5G On aime moins Pas de forfaits d’appels et de SMS

FUP ou Fair Use Policy Holafly Les meilleurs forfaits data en illimité Voir l’offre J’ai mis Holafly pour diverses raisons. Certes, la marque propose des forfaits eSIM en illimité pour l’étranger. Seulement, le terme illimité n’est pas très approprié. Autrement dit, Holafly impose indirectement une limitation d’utilisation. Effectivement, après avoir consommé une quantité plus ou moins élevée de données, j’ai souffert de ce qu’on appelle FUP ou Fair Use Policy. Sinon, Holafly ne propose pas de forfaits d’appels ou de SMS. De la sorte, j’ai dû me contenter des applis VoIP pour appeler mes proches. Malgré tout cela, Celle-ci devance un grand nombre de fournisseurs eSIM en matière de prix et de quantité de données. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données illimitées

Réseaux pris en charge : 4G, LTE, 5G

Plans disponibles : personnalisable à partir de 1 jour (ou pas dans certains pays)

Support client : 24h/7j

Couverture : 170+ pays

FAQ sur l’eSIM

Quels sont les avantages d’une eSIM pour les déplacements à l’étranger ?

Si la SIM numérique devient de plus en plus populaire, c’est qu’il y a plusieurs raisons. Primo, l’eSIM offre une solution flexible pour les mordus d’Internet à l’étranger. Vous pouvez changer de forfait à tout moment, selon vos propres besoins, et ce, sans vous rendre en boutique. En plus, vous pouvez changer d’opérateur mobile à la volée. Ainsi, vous pouvez tout de suite vous connecter à Internet dès que votre avion atterrit à l’aéroport.

Secundo, avec une eSIM, vous pouvez obtenir des forfaits de data illimitées. Plus de souci en ce qui concerne l’épuisement de vos données. Sans oublier la possibilité de personnaliser vos offres, c’est-à-dire de déterminer à l’avance le nombre de jours et le nombre d’eSIM à utiliser.

Sinon, notez qu’une eSIM offre la solution pratique pour vos déplacements à l’étranger. Une carte peut supporter plusieurs profils selon le modèle et la marque. De cette manière, vous n’avez plus besoin de retirer l’une pour faire place à l’autre, même si votre smartphone n’est pas Dual-SIM.

Ensuite, l’eSIM pour l’étranger permet à la fois d’utiliser Internet et d’appeler, bien que cela dépende de la marque choisie. De la sorte, un seul forfait pourrait vous permettre d’utiliser Internet et d’appeler à moindre coût.

Puis-je utiliser à la fois une SIM classique et une eSIM sur un même smartphone ?

En principe, vous devez utiliser un modèle compatible eSIM si vous souhaitez bénéficier d’un forfait data/appels à l’étranger. Le marché dispose d’une pléthore de modèles compatibles eSIM. Samsung, Google et Apple sont les meilleurs fournisseurs en la matière. Elles sont suivies de près par Huawei, Xiaomi, Motorola et bien d’autres.

Toutefois, les fabricants ont conçu des modèles dits combinés. Ceux-ci accueillent à la fois l’eSIM et la SIM classique. Dans ce cas, vous n’avez qu’à définir l’un d’elles comme SIM principale et l’autre, comme SIM secondaire. Vous pouvez cependant échanger leur position, c’est-à-dire utiliser l’eSIM comme principale, lorsque vous déplacez à l’étranger. Cela facilite l’utilisation d’Internet sans passer par l’itinérance des données. Notons que les frais d’itinérances sont largement plus élevés par rapport aux tarifs des forfaits eSIM.

Puis-je utiliser plusieurs forfaits eSIM sur un même téléphone ?

Oui ! Vous pouvez souscrire à deux, voire plusieurs forfaits eSIM sur un même smartphone. C’est l’une des particularités que j’apprécie chez l’eSIM d’ailleurs. Cette option est limitée uniquement par le nombre maximum d’eSIM prises en charge par l’appareil.

Si, par exemple, vous utilisez un iPhone, vous pouvez enregistrer jusqu’à 8 profils. Un smartphone Samsung Galaxy compatible eSIM peut supporter jusqu’à 5 profils en fonction du modèle. D’autres modèles accueillent uniquement 2 profils. Alors, le choix vous appartient compte tenu de vos besoins et de vos préférences.

Souscrire à plusieurs forfaits eSIM vous offre un certain nombre d’avantages pendant vos déplacements à l’étranger. D’abord, tous les fournisseurs ne proposent pas les mêmes offres. Ainsi, vous êtes libre de choisir un forfait data pour vous connecter et un forfait d’appels/SMS pour passer des appels.

