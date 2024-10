eSIMX : une pléthore d’offres eSIM pour le court terme

On aime Confirmation d’identité non requise

Des forfaits régionaux d’appels téléphoniques et de SMS On aime moins Pas de forfaits pour le long terme

Grande variabilité du réseau

Si votre séjour au Portugal est plutôt court, c’est eSIMX qui vous convient le plus. En effet, ses plans locaux et régionaux, et même son eSIM mondiale proposent tous des forfaits valides pendant 7 à 30 jours. Certains ne proposent que des data, tandis que d’autres incluent des appels analogiques.

En souscrivant à un plan régional voice+data+SMS, vous pouvez obtenir jusqu’à 120 minutes d’appels internationaux et 50 Go de données. Vous pouvez également passer des appels illimités et envoyer 1000 SMS vers les autres pays couverts par l’opérateur. Cela-dit, vous devez renouveler votre forfait si votre séjour s’étend au-delà d’un mois.

Caractéristiques techniques