Une carte graphique à 500 000€ ?! Asus dévoile le GPU le plus cher du monde

Asus a visiblement décidé que le gaming pouvait aussi rimer avec or massif. En Chine, la marque a dévoilé une version dorée de la GeForce RTX 5090. Un modèle unique, brillant comme une médaille olympique.

Seulement, vous devez vous douter que cette carte graphique est réservée aux milliardaires passionnés d’informatique. Car elle ne vise pas la performance brute, elle mise sur l’excès, le luxe et un sens du “pourquoi pas” très assumé.

Une carte graphique plaquée or (au sens propre)

Cette création démesurée repose sur une base bien réelle : la GeForce RTX 5090 de Nvidia. Sauf qu’Asus a remplacé le métal habituel par environ cinq kilos d’or pur. À lui seul, le matériau vaut plus de 500 000 euros. Pour l’obtenir, le moddeur derrière ce projet a fondu et refondu le métal plus de dix fois avant d’obtenir un châssis parfait. Le processus a duré plusieurs mois et chaque étape a été filmée, puis publiée sur le réseau social chinois Bilibili.

La carte affiche un poids total de 7,56 kilos. Autant dire qu’il faudra une tour sacrément solide pour éviter que la carte mère ne rende l’âme sous le poids de ce monstre. Ce modèle tient davantage du trophée que du composant informatique. Pourtant, il fonctionne bel et bien comme une vraie RTX 5090.

Reste une question : comment refroidir une telle pièce d’orfèvrerie ? L’or conduit la chaleur presque aussi bien que le cuivre. Mais ce n’est pas non plus un champion du refroidissement. On imagine que cette carte doit chauffer autant que son prix.

Quoi qu’il en soit, finalement, Asus n’a pas commercialisé cette création. Elle a été revendue à un collectionneur, et les bénéfices ont été reversés à une œuvre caritative. Un geste noble pour une carte dorée à l’extrême.

