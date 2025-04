Vimeo Streaming : un nouvel outil pour créer votre propre Netflix, très facilement

Créer son propre Netflix n’est plus un délire de géant de la tech. Aujourd’hui, avec Vimeo Streaming, n’importe qui peut lancer sa propre plateforme vidéo pro, sans écrire une ligne de code. Si vous êtes créateur de contenu, prof, coach sportif, ou juste passionné de vidéo, vous allez adorer.

Dans le bassin des plateformes vidéo, nous connaissons tous les gros poissons comme Netflix, Disney+, Prime Video… Pourtant, il existe désormais des outils puissants, mais accessibles, pour créer son propre service de streaming, avec sa marque, ses règles, et surtout, son public. Vimeo Streaming vous propose cette solution tout-en-un pour diffuser, gérer et monétiser du contenu vidéo comme un pro, sans se noyer dans la technique.

Un outil spécial pour les créateurs (et pas besoin d’être développeur)

Vimeo Streaming vous offre donc la clé en main pour gérer, diffuser et monétiser vos vidéos. Que vous vouliez lancer une école en ligne, une chaîne de fitness, ou un service de divertissement digne de Netflix, tout est là. Et le meilleur dans tout ça, c’est que vous n’aurez pas besoin d’être un expert en code. Tout se fait via une interface simple et intuitive.

En plus, vous personnalisez tout ! Logo, couleurs, polices, nom de domaine… C’est votre univers, votre marque et votre communauté. Et ce, que ce soit sur le web, sur mobile ou même sur les applis TV (Apple TV, Roku, Android TV et compagnie). Bref, vos spectateurs vous suivent partout.

Vimeo Streaming lets creators roll their own Netflix pic.twitter.com/uBNZHtgz5Y

?ref_src=twsrc%5Etfw">April 4, 2025

Ce que j’aime avec Vimeo Streaming, c’est la liberté totale côté monétisation. Abonnements mensuels avec ou sans essai gratuit ? C’est possible. Vente ou location à la demande ? Aussi. Publicités, sponsoring, options de fidélisation ? Présents. Et tout ça avec une gestion simplifiée des paiements pour vous comme pour votre audience.

En plus, Vimeo Streaming vous protège ! DRM, géoblocage, paramètres de confidentialité, tout est prévu pour sécuriser votre contenu.

Vimeo Streaming c’est le mini-Netflix accessible

Par ailleurs, le rendu est propre avec un streaming en HD, des lectures fluides, une possibilité de créer des playlists, des catégories, d’ajouter des vignettes, des métadonnées, etc. Ainsi, avec Vimeo Streaming vous créez un Netflix, personnalisé à votre sauce, pour votre public.

Qui plus est, les noms comme Martha Stewart, Coursera, Watcher, Drag Race, JoAcademy, ou encore les Try Guys utilisent déjà cette technologie pour gérer leur propre plateforme OTT.

Grâce à la traduction automatique des sous-titres dans 36 langues, le support de multiples devises, et la diffusion sur tous les appareils, votre contenu peut faire le tour du monde.

Vimeo Streaming est donc parfait pour ceux qui veulent monétiser un catalogue vidéo existant et gérer leur communauté en direct, sans passer par YouTube ou TikTok. Donc si vous partez de zéro côté audience, ce n’est peut-être pas l’idéal. Mais si vous avez déjà un peu de contenu et de public, c’est une rampe de lancement incroyable.

Pour les tarifs, je vous conseille de passer par l’équipe commerciale, mais vu tout ce que l’outil propose, je trouve que ça reste bien plus abordable que de développer une app from scratch. Alors, qu’attendez-vous pour essayer Vimeo Streaming ? N’oubliez pas de partager votre expérience en commentaire après !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.