10 milliards de dollars pour un câble sous-marin mondial : Meta prend les devants

Meta fait un grand pas en avant avec un projet colossal. L’entreprise prévoit de construire un câble sous-marin de 40 000 kilomètres qui traversera le monde.

Ce projet ambitieux pourrait coûter plus de 10 milliards de dollars et sera entièrement détenu et utilisé par Meta. Ce câble marque une étape importante dans les efforts de l’entreprise pour renforcer son infrastructure.

Meta n’est pas un débutant dans l’infrastructure sous-marine, mais ce câble sera une première. Contrairement à ses projets précédents, Meta sera l’unique propriétaire de ce câble. C’est un grand changement par rapport à la situation antérieure. Jusqu’à présent, Meta n’a co-investi que dans des réseaux existants. Par exemple, elle a participé au projet 2Africa qui encercle le continent africain. Le câble prévu sera cette fois totalement sous son contrôle.

Un investissement stratégique pour soutenir son activité croissante

Ce câble sous-marin jouera un rôle crucial pour soutenir l’énorme demande de trafic générée par les utilisateurs de ses services. Facebook, Instagram et WhatsApp représentent une part importante du trafic Internet mondial. Ils représentent 10 % du trafic fixe et 22 % du trafic mobile. Avec l’IA, qui prend de plus en plus de place dans les activités de Meta, la demande ne cessera d’augmenter.

Le projet devrait commencer avec un budget de 2 milliards de dollars. Cependant, il pourrait dépasser les 10 milliards à mesure de son développement. Selon les experts, la construction prendra plusieurs années. Cela est dû à la complexité du projet et au nombre limité de sociétés spécialisées, comme SubCom, capables de réaliser ce type de travaux.

Un câble qui connectera les États-Unis, l’Inde et l’Australie

Le tracé prévu du câble s’étendra des États-Unis à l’Inde. Il passera par l’Afrique du Sud, puis reliera l’Inde à l’Australie. Enfin, il reviendra à la côte ouest des États-Unis. Ce tracé, qui formant un « W » autour du globe, a été conçu pour offrir à Meta une connexion directe et dédiée entre ces régions.

Une fois achevé, le câble assurera un canal de données exclusif pour Meta. Cela lui permettra de garantir la capacité nécessaire pour répondre à la demande mondiale. Cependant, il est encore trop tôt pour déterminer quand le projet sera terminé. Les experts estiment que la construction pourrait prendre plusieurs années.

Pourquoi Meta veut contrôler son propre câble sous-marin ?

Le principal intérêt pour Meta de construire et de contrôler son propre câble sous-marin est simple : garantir une meilleure performance pour ses utilisateurs. En possédant ce câble, Meta pourra choisir sa capacité de transmission de données. Ainsi, l’entreprise s’assurera de pouvoir répondre aux besoins croissants de ses services.

De plus, comme Google, Amazon et Microsoft, Meta cherche à mieux contrôler l’infrastructure nécessaire pour diffuser du contenu et gérer la publicité. Ce modèle devient de plus en plus populaire parmi les entreprises technologiques. Elles préfèrent investir directement dans des réseaux sous-marins, plutôt que de dépendre des opérateurs de télécommunications traditionnels.

