Meta voulait des Data Centers nucléaires : un essaim d’abeilles ruine le projet !

Le géant de la tech Meta a été obligé d’abandonner son projet de construire des Data Centers nucléaires, car l’emplacement du Data Center se trouve trop près d’une colonie d’abeilles.

C’est une abeille qui vient contrarier les plans de Meta dans l’intelligence artificielle générative (GenAI). De quelle façon ? En effet, elle se trouve exactement là où Meta souhaitait construire un tout nouveau Data Center pour l’IA. C’est le Financial Times qui a alerté sur cet incident dans son édition du 04 novembre 2024.

Un problème environnemental qui perturbe un projet de Data center nucléaire ?

L’entreprise de Mark Zuckerberg, Meta, a rencontré un problème au moment de construire aux États-Unis un Data Center d’IA qui fonctionne à l’énergie nucléaire.

Les projets ont été contrecarrés en partie, car une espèce rare d’abeille a été aperçue sur un terrain destiné au projet, affirment des personnes proches du dossier.

Le PDG de Meta avait espéré finaliser un accord avec un exploitant de centrale nucléaire existant pour vendre de l’électricité sans émissions à un nouveau Data Center soutenant ses ambitions en matière d’intelligence artificielle.

Néanmoins, l’accord potentiel se retrouve face à une multitude de complications, particulièrement des défis environnementaux et réglementaires, selon ces personnes.

Zuckerberg affirme même que la découverte de cet essaim d’abeilles sur le site prévu pour la construction du Data Center aurait compliqué le projet, lors d’une réunion générale de Meta la semaine dernière.

Meta est-il à la traîne par rapport à la concurrence ?

Ce géant de la technologie reçoit ce coup dur alors que ses principaux rivaux Google, Microsoft, Amazon viennent de conclure des accords avec des exploitants de centrales nucléaires.

Heureusement, la société continue sa quête d’opportunités d’investissement dans l’énergie carbone, surtout nucléaire, affirme l’une des sources. De son côté, Meta n’a pas encore donné de commentaire concernant cet événement.

Rappelons que le nucléaire est de plus en plus indispensable en tant que solution permettant d’avoir une énergie stable et disponible 24 heures sur 24 lors des guerres d’IA entre les géants de la technologie.

Cependant, son coût initial est assez onéreux et sa construction prend beaucoup de temps.

Meta’s plan for nuclear-powered AI data centre thwarted by rare bees https://t.co/mhJ7YwM8gT pic.twitter.com/QYRva4wMnR — suhauna hussain (@suhaunah) November 5, 2024

D’autres obstacles face à la construction de Data Center nucléaire

Depuis toujours, l’industrie occidentale dépendait de la Russie pour son combustible nucléaire. Des critiques préviennent aussi contre les risques d’accumulation de déchets radioactifs toxiques. En effet, ces derniers doivent être stockés avec précaution pour éviter qu’ils ne nuisent gravement aux humains et à l’environnement.

Zuckerberg est ainsi sous pression pour démontrer aux investisseurs que son pari sur l’IA aura des résultats. En fait, les dépenses d’investissement de la société ne cessent d’augmenter en considérant ses investissements dans l’exploitation de serveurs et de Data Center pour construire cette technologie de pointe.

Lors de la réunion, Zuckerberg a affirmé aux membres du personnel qui ont assisté à la réunion que, si l’accord avait été achevé, Meta aurait été le premier groupe Big Tech à utiliser l’IA boostée par l’énergie nucléaire.

Elle aurait également possédé la plus grande centrale nucléaire existante pour alimenter les Data centers, selon ses deux personnes.

Qu'en pensez-vous ? Meta a-t-il raté une grande opportunité à cause de cette colonie d'abeilles ? Dites-nous votre avis dans les commentaires.

