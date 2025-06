2030 : la galaxie colonisée grâce à l’IA ? Google DeepMind le promet

En 2030, direction la galaxie avec l’IA générale ? C’est la vision XXL de Demis Hassabis, le cerveau derrière Google DeepMind. Il prédit une ère d’abondance, de paix et d’exploration interstellaire. Mais ce grand récit techno-utopiste résiste-t-il vraiment à l’épreuve des faits ?

Pour Demis Hassabis, pionnier de l’IA et fondateur de DeepMind, la conquête spatiale avec l’IA est parfaitement plausible, et même imminente. Selon lui, l’IA générale, capable de rivaliser avec l’humain, pourrait être atteinte dès 2030. Notre société sera transformée et des problèmes mondiaux seront résolus. Un premier pas vers la colonisation de la galaxie.

Le CEO de Google DeepMind, n’est pas un inconnu dans le milieu (chevalier, lauréat d’un prix Nobel, et gourou de l’IA). Dans une récente interview, il affirme qu’on a 50 % de chances de créer une AGI d’ici 5 à 10 ans. Selon lui, cela ne déclenchera rien de moins qu’une explosion de progrès humains, technologiques et galactiques.

Demis Hassabis, CEO of Google DeepMind, forecasts that AI will rival human intelligence within five years and envisions space colonization by 2030. However, he expresses reservations about deploying AI in roles requiring human empathy, such as nursing. pic.twitter.com/e7LvX95lNE