Android : le premier émulateur PS3 est dispo, et vous pouvez le télécharger

L’univers Android continue d’élargir ses frontières avec un émulateur PS3 qui vient de débarquer sur le Play Store. aPS3e, c’est son nom, promet aux joueurs nomades un avant-goût de la console de Sony directement sur smartphone.

Faire tourner un jeu PlayStation 3 sur un appareil Android ? L’idée semblait irréaliste il y a encore quelques années, mais les choses bougent. Un développeur indépendant vient de publier aPS3e, un émulateur PS3 natif pour Android. Et il est déjà disponible sur le Play Store.

Jouer à la PS3 sur Android, c’est enfin possible !

Ainsi, la PS3 débarque (timidement) sur smartphone Android, grâce à une application. L’émulateur aPS3e vient tout juste d’apparaître sur le Google Play Store.

C’est la première fois qu’une appli Android permet de lancer directement des jeux PS3 sur mobile. Développée par un créateur indépendant, l’appli se veut accessible, sans pub et gratuite. Une version premium à 5 $ permet aussi de soutenir le projet.

Et cerise sur la galette Blu-ray virtuelle ! Le code source est désormais en open source sur GitHub, après quelques polémiques sur l’origine de certaines parties du programme.

Toutefois, avant de ressortir vos ISO de The Last of Us, gardez en tête que aPS3e reste un énorme défi technique. La console de Sony n’était déjà pas un cadeau à émuler sur PC, alors imaginez sur smartphone. Vous pourrez donc rencontrer des plantages fréquents, des bugs graphiques, un framerate instable…

Et c’est bien précisé sur la page Play Store qu’aPS3e est encore en développement. Vous devez donc avoir un appareil haut de gamme avec environ 12 Go de RAM et un processeur musclé pour espérer faire tourner un jeu correctement.

Par ailleurs, l’appli intègre également des commandes à l’écran, mais le support des manettes Bluetooth est prévu. Avec déjà plus de 10 000 téléchargements, aPS3e prouve que l’intérêt pour l’émulation ne faiblit pas. Malgré ses imperfections, il ouvre la voie à une expérience PS3 mobile.

