Canva lance Visual Suite 2.0 : une révolution créative avec des outils IA à ne pas manquer

À Los Angeles, lors de son événement phare Canva Create, la plateforme a levé le voile sur Visual Suite 2.0. Cette refonte est blindée d’outils boostés à l’IA : Canva AI, Canva Sheets, Canva Code, Magic Charts… Le tout est rassemblé dans une interface unifiée baptisée One Design.

Imaginez pouvoir créer une présentation, un post Insta, un rapport de vente et une newsletter… dans un seul et même projet. Sans jongler entre les fichiers, sans adapter 15 fois vos dimensions, sans perdre votre inspiration entre deux clics.

C’est ce que propose One Design. Le but est de simplifier la vie des utilisateurs, en leur permettant de tout faire au même endroit. Slides, documents, visuels pour les réseaux sociaux… tout est là.

Pour ceux qui espèrent une date de sortie ou des infos sur la version gratuite, il faudra patienter. Canva n’a rien confirmé à ce sujet. Mais je vous donne ici un aperçu de ce que la mise à jour Visual Suite 2.0 a apporté.

Commençons par Canva Sheets

Intégré à One Design, Canva Sheets permet de structurer et de présenter des données complexes dans des formats à la fois lisibles et esthétiques. Ce qui facilite la création de contenus mêlant texte, chiffres et storytelling visuel.

Alimentée par les capacités d’intelligence artificielle de Magic Studio, cette nouvelle fonctionnalité intègre plusieurs options. Parmi elles figurent Magic Insights, qui aide à extraire automatiquement des informations clés à partir de jeux de données.

Il y a aussi Magic Formula qui génère des formules sur commande, en langage simple. Magic Write qui remplit les cases vides comme par magie.

Magic Resize qui ajuste automatiquement vos modèles aux bons formats. Et Bulk Create qui vous permet de produire plein de designs d’un coup, chacun avec son propre lien.

Une option de traduction automatique est également intégrée. Ces outils offrent une approche simplifiée et efficace pour interpréter les données sans avoir recours à des manipulations complexes.

Canva Sheets propose aussi des connecteurs de données. Ces derniers permettent d’importer facilement des informations depuis des plateformes tierces telles que HubSpot, Statista ou Google Analytics.

Et bien entendu, il est compatible avec les formules classiques de tableurs. Ce qui facilite son adoption par les utilisateurs familiers d’outils comme Excel ou Google Sheets.

L’IA est au cœur de la plateforme

Toujours dans le but d’élargir sa panoplie d’outils dopés à l’IA, Canva lance Magic Charts. Cette nouvelle fonctionnalité transforme instantanément des données brutes en graphiques dynamiques et visuellement percutants.

Cet outil permet de créer en quelques clics des rapports interactifs, des infographies animées ou encore des présentations visuelles déroulantes. Grâce à une large bibliothèque de modèles personnalisables, les utilisateurs peuvent adapter le style graphique à leurs besoins. Qu’il s’agisse d’un usage professionnel, éducatif ou personnel.

Parallèlement, Canva introduit une innovation majeure avec Canva AI. Un assistant conversationnel qui offre une toute nouvelle manière d’interagir avec la plateforme.

Accessible par commande vocale ou saisie textuelle, cet assistant permet de piloter tous les outils de Magic Studio à la voix : génération de contenu textuel, création de présentations, d’illustrations ou encore d’images personnalisées.

Laissez libre cours à votre créativité avec Visual Suite 2.0

Canva repousse les limites de la création en intégrant Canva Code dans sa plateforme. Il s’agit d’un outil low-code/no-code qui ouvre les portes du développement web à tous.

Grâce à l’IA, les utilisateurs peuvent générer facilement du code pour des applications ou des designs interactifs, simplement en formulant une demande. Plus besoin de maîtriser HTML, CSS ou JavaScript, l’entreprise a rendu la conception de pages web ou de landing pages accessible même aux novices.

Et ce n’est pas tout : le nouvel éditeur photo de Canva s’enrichit lui aussi d’outils puissants alimentés par l’IA.

Il devient par exemple possible de retoucher une image en profondeur, en modifiant, déplaçant ou supprimant un élément d’un simple clic. Vous pouvez même générer des arrière-plans réalistes et parfaitement intégrés.

L’interface est intuitive, tout en offrant un niveau de contrôle professionnel. Et fidèle à son engagement pour une technologie éthique, Canva a intégré des mesures rigoureuses de sécurité et de transparence dans ses fonctionnalités IA.

Cela inclut la modération automatique des contenus, des filtres de sécurité pour éviter les dérives, et une gestion claire des données utilisées pour l’entraînement de ses modèles. Une manière de garantir que la créativité reste entre de bonnes mains.

Alors, qu’est-ce que vous en dites ? Trouvez-vous Visual Suite 2.0 impressionnant ? Partagez votre avis dans le commentaire !

