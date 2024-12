Ce nouveau simulateur entraîne les robots 430 000 fois plus vite : vous avez bien lu

Un groupe de chercheurs a créé Genesis, un système de simulation open source. Ce système aide les robots à s’entraîner dans un environnement virtuel, 430 000 fois plus rapide que dans le monde réel.

Avec Genesis, un simulateur révolutionnaire, l’apprentissage des robots franchit un cap impressionnant. Ce système open source peut accélérer l’entraînement robotique jusqu’à 430 000 fois la vitesse réelle. Développé par une équipe menée par Zhou Xian à Carnegie Mellon, Genesis ouvre des perspectives inédites.

Genesis redéfinit l’apprentissage robotique en combinant rapidité et précision. Cette fois-ci, il s’agit d’un véritable bond technologique. Une heure de simulation équivaut à dix ans d’entraînement pour un robot. Jusqu’à maintenant, un tel rythme semblait impossible.

Notons que ce simulateur utilise des cartes graphiques similaires à celles des jeux vidéo pour exécuter jusqu’à 100 000 simulations simultanées. Par rapport aux autres systèmes, comme Isaac Gym de Nvidia, Genesis est 80 fois plus rapide.

Et selon Jim Fan, co-auteur du projet et expert en simulation robotique, cette prouesse rappelle Matrix. « Comme Neo, les robots peuvent apprendre en un clin d’œil », affirme-t-il.

Et ce n’est pas tout ! Ce simulateur permet également aux robots d’acquérir des compétences complexes, comme manipuler des outils, marcher ou réaliser des mouvements acrobatiques.

Par ailleurs, il réduit considérablement la nécessité de tests physiques, souvent longs et coûteux. Des robots quadrupèdes ou mous, par exemple, peuvent perfectionner leurs mouvements dans cet environnement virtuel avant d’être testés dans le monde réel.

Au-delà de sa vitesse, Genesis innove avec sa capacité à créer des environnements réalistes à partir de simples descriptions textuelles.

Imaginez un chercheur qui écrit : « un laboratoire avec des objets en mouvement ». Le simulateur génère alors un monde 3D précis, adapté à l’entraînement robotique.

Les mondes créés incluent des lois physiques réalistes, des objets interactifs et des mouvements de caméra fluides. Etant donné que cette automatisation simplifie le processus, les chercheurs gagnent un temps précieux. Avant Genesis, concevoir un environnement nécessitait des heures de programmation manuelle.

