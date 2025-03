Ce robot se regarde dans le miroir, et devient soudain conscient de lui-même !

La conscience était jadis vue comme propre aux humains. Au fil du temps, cette notion s’est élargie pour englober certains animaux. Aujourd’hui, en se regardant dans un miroir, un robot commence à identifier son propre corps. Est-il possible qu’il puisse également être conscient ?

Jusqu’ici, les robots exécutaient des ordres, rien de plus. Ils étaient programmés pour bouger, assembler, et nettoyer. Mais sans la moindre conscience d’eux-mêmes.

En tant que machines, ils n’avaient pas d’identité propre. Or, quelque chose de fascinant se produit lorsque l’un d’eux se retrouve face à un miroir.

Un simple miroir aide ce robot à comprendre qu’il est conscient

Des chercheurs de l’université de Columbia ont développé un bras robot capable d’apprendre seul. Il n’a pas besoin de programme complexe ni de modèle préétabli. D’après les scientifiques, il observe, analyse et comprend son propre corps, sans aide extérieure.

Et lorsque l’on parle d’apprentissage, on pense à des simulations. Jusqu’ici, les robots devaient être entraînés dans des environnements virtuels. Mais en parallèle, une nouvelle approche permet à la machine de progresser sans cette étape.

Grâce à une simple caméra, elle observe ses propres mouvements et en tire des leçons. Et selon les experts, cette méthode pourrait remplacer les anciennes techniques. Car elle est plus rapide, plus naturelle et surtout plus efficace.

Le robot regarde son reflet, comprend comment il bouge, puis ajuste ses gestes en fonction de ce qu’il voit.

Mais alors, comment a-t-il développé cette capacité ? La réponse se trouve dans son intelligence artificielle. Grâce à des réseaux de neurones, ces robots capturent des vidéos d’eux-mêmes et les interprètent. Ces algorithmes convertissent les images 2D en une vision 3D de leur corps.

Ces réseaux se composent de trois modules distincts. D’abord, l’encodeur de coordonnées analyse les images brutes et repère les points clés du corps du robot.

Ensuite, l’encodeur cinématique transforme ces points en une représentation simplifiée de la structure du robot. Enfin, le modèle prédictif utilise ces informations pour anticiper les mouvements futurs et s’adapter en conséquence.

L’incroyable capacité d’auto-réparation des robots

En général, un robot cassé devient inutilisable. La moindre défaillance le rend totalement inefficace. En revanche, celui-ci ne se laisse pas abattre. Lorsqu’un de ses membres est endommagé, il observe son reflet, détecte l’anomalie et adapte ses mouvements.

Citons un exemple : lors d’une expérience, un bras mécanique a été volontairement abîmé. Toujours d’après les chercheurs, le robot a mis quelques minutes à analyser la situation. Ensuite, il a ajusté ses gestes, compensé la perte et repris sa tâche comme si de rien n’était.

En plus de leur autonomie accrue, cette révélation nous amène à nous questionner : gardons-nous un contrôle absolu sur les robots ? Personnellement, j’en doute. Surtout, après que deux agents IA ont commencé à communiquer dans un langage inconnu de nous tous.

Alors, qu’en pensez-vous ? Cette avancée vous enthousiasme-t-elle ou vous inquiète-t-elle ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires !

