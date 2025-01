Cette photo leakée du paradis devient virale, et montre les dangers de l’IA pour les naïfs

Si nul ne sait à quoi ressemble le paradis, l’intelligence artificielle a proposé une vision qui a immédiatement conquis les réseaux sociaux.

D’abord l’enfer, et maintenant l’intelligence artificielle (IA) nous propose sa vision du Paradis. Une image décrite comme « le paradis » a rapidement envahi les réseaux sociaux. Ce cliché, totalement généré par l’IA, montre une cité lumineuse et mystérieuse.

Cette image intrigante montre une cité étrange, perchée entre étoiles et nuages, baignée d’une lumière irréelle. Ses structures maladroites, semblant sculptées dans la craie, rappellent Urdak, un univers du jeu vidéo Doom Eternal (2021).

Mais vous savez quoi ? En seulement quelques heures, elle a fait le tour des plateformes.

Sur Twitter, par exemple, une légende ironique accompagnait la photo : « Pas étonnant que les croyants veuillent tant y aller ! ». Eh oui, certains y ont vu une plaisanterie, mais d’autres y ont cru.

Voilà ce qui m’a choqué : l’illusion devient réalité pour beaucoup. De même, des internautes ont partagé des commentaires moqueurs. « Ça ressemble plus à une maison futuriste qu’à un paradis céleste », disait l’un d’eux.

Et ce n’est pas tout ! D’autres commentaires ajoutaient une touche d’humour mordant. « Cela ressemble plus à la maison d’Elon Musk qu’à un paradis. »

À l’heure actuelle, les réseaux sociaux transforment chaque détail en débat.

A leak picture of heaven is trending…

Who leak am? Angel Gabriel? pic.twitter.com/P7tw2O1Xje