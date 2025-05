ChatGPT balance l’infidélité de son mari et elle engage la procédure de divorce

Mariée depuis 12 ans, une habitante de Grèce a pris la décision de divorcer après avoir discuté avec ChatGPT d’une trahison conjugale. Oui, sérieusement…

Au début, j’ai cru à une blague, franchement. Mais non, c’est bien réel. Une femme grecque a quitté son mari après une analyse faite par ChatGPT, le chatbot d’OpenAI. La télévision publique ERT a rapporté l’histoire, et l’avocat l’a confirmée sur la chaîne ANT1. Là, on touche un autre niveau.

Peut-on vraiment demander le divorce à cause de ChatGPT ?

Tout a commencé avec un doute. La femme sentait son mari distant, un peu étrange. Au lieu d’en parler directement avec lui, elle s’est tournée vers ChatGPT. Oui, elle a vraiment demandé à une IA si son mari la trompait. Et ce n’est pas tout. Elle lui a même envoyé des photos de tasses de café qu’ils avaient utilisées ensemble. Rien que ça.

D’après ses dires, ChatGPT lui aurait révélé que son mari voyait une autre femme. L’IA aurait même précisé que son prénom débutait par un E.

Eh bien, c’en était trop pour elle. Sans autre discussion, elle a demandé le divorce. Cette histoire a été révélée par la télévision grecque ERT, et ensuite reprise dans Le Parisien.

Je comprends qu’on puisse avoir besoin d’aide pour comprendre une situation. Mais faire confiance à une intelligence artificielle à ce point ? Personnellement, je trouve ça très limite. ChatGPT est un outil, pas un détective privé.

ChatGPT, nouveau conseiller sentimental ?

Le mari, lui, a été très surpris. Enfin, pas totalement. Car d’après ce qu’il a déclaré aux médias locaux, elle avait déjà failli le quitter après avoir écouté une voyante. Oui, ce n’est pas la première fois qu’une source peu fiable chamboule leur couple.

Son avocat, Phoebus Stroungaris, a réagi sur la chaîne ANT1. Il dénonce une décision absurde, sans preuve sérieuse. En parallèle, il réfléchit même à remettre en question la garde des enfants. Pour lui, on ne peut pas se fier à une IA pour juger de la fidélité.

Perso, je trouve que cette affaire en dit long. On utilise ChatGPT pour tout aujourd’hui : écrire, chercher, apprendre. Mais confier son couple à une machine ? C’est un peu trop.

Et vous ? Avez-vous déjà pris une décision importante en écoutant une IA ? Racontez-nous ça en commentaire.

