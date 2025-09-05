ChatGPT : cette fonctionnalité hyper utile devient enfin gratuite

ChatGPT rend sa fonctionnalité Projets gratuite. Tous peuvent désormais structurer conversations et fichiers dans des dossiers personnalisés.

Ce qui était autrefois réservé aux abonnés payants devient accessible à tous. Eh oui, la concurrence s’intensifie ! Avec le lancement d’un modèle d’IA souverain en Suisse, ChatGPT semble miser sur l’attractivité auprès d’un public plus large. Avec Projets, les utilisateurs gratuits ont ainsi un avant-goût de ce que les abonnés premium bénéficient.

Une incitation subtile vers les comptes premium

Ces derniers mois, OpenAI a progressivement ouvert certaines fonctionnalités premium de ChatGPT aux utilisateurs gratuits. C’est le cas de la recherche approfondie, du contrôle parental ou encore du mode vocal avancé.

Cette stratégie du géant californien semble séduire un public plus large, tout en incitant à migrer vers les abonnements payants. L’arrivée de GPT-5, accessible avec des limites pour les comptes gratuits, s’inscrit également dans cette logique.

Parallèlement, la concurrence s’intensifie. Au-delà des géants du secteur, la Suisse lance un modèle d’IA souverain, cherchant à protéger ses données et à rivaliser avec les acteurs internationaux.

Projets, la fonctionnalité premium de ChatGPT devient gratuite

Jusqu’en 2025, « Projets » restait réservée aux abonnements Plus et Pro. OpenAI a annoncé le 3 septembre que cette fonctionnalité ChatGPT devient gratuite. Celle-ci est désormais disponible sur le web et l’application Android, avec un déploiement imminent sur iOS.

« Projets » facilite l’organisation des échanges avec ChatGPT. Cette fonctionnalité regroupe discussions et fichiers dans des dossiers thématiques personnalisables.

Chaque projet se distingue par un titre, une icône et une couleur, offrant une interface intuitive. Au-delà du design, la fonctionnalité permet de définir des instructions spécifiques pour guider les réponses de ChatGPT.

Projects in ChatGPT are now available to Free users.



In addition, we’ve added:

– Larger file uploads per project (up to 5 for Free, 25 for Plus, 40 for Pro/Business/Enterprise)

– Option to select colors and icons for more customization

– Project-only memory controls for more… pic.twitter.com/GGygJuBify September 3, 2025

Les utilisateurs peuvent importer documents, images ou tableaux, que l’IA analyse pour fournir des réponses contextualisées. Un étudiant peut, par exemple, créer un dossier pour ses recherches et y intégrer notes et PDF.

Cette décision s’accompagne d’une augmentation des capacités. Les utilisateurs gratuits peuvent importer jusqu’à 5 fichiers par projet, contre 25 pour les abonnés Plus et 40 pour les Pro.

