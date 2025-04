ChatGPT : cette simple question permet d’avoir de meilleurs résultats

Poser une seule phrase peut tout changer. Grâce à une simple astuce, ChatGPT donne de meilleurs résultats.

Depuis son lancement en 2022, ChatGPT a soutenu des millions de personnes à travers le monde. Et OpenAI continue de nous étonner avec ses nouveaux modèles, tels que GPT-4, GPT-o4 et o3 mini. Mais malgré son intelligence, il arrive parfois que ses réponses ne soient pas du tout celles qu’on attend. Heureusement, une question toute simple permet de transformer l’échange et d’obtenir de meilleurs résultats.

Pourquoi ChatGPT répond parfois à côté de la plaque

ChatGPT, c’est pratique, rapide, gratuit… et souvent très impressionnant. Pas besoin d’application, ni de compte. On lui pose une question, il répond tout de suite.

Mais parfois, la magie ne prend pas. Sa réponse est trop vague, trop floue ou complètement hors sujet. Alors, on recommence. On modifie un mot, on reformule puis on s’énerve. Et à la fin, on abandonne. Voilà pourquoi, dans ces moments-là, une simple phrase peut faire toute la différence.

De son côté, ChatGPT ne lit pas dans nos pensées. Il se base sur nos mots, notre formulation. Si l’on oublie un détail, il ne peut pas le deviner.

Pour éviter ce souci, il existe une astuce très simple : ajouter cette phrase à la fin de votre demande « Pose-moi des questions contextuelles sur ma demande avant de me donner une réponse. » Concrètement, cette phrase déclenche un vrai échange. ChatGPT va prendre le temps de poser des questions avant de proposer une réponse.

Rappelons que ChatGPT n’est qu’un ChatBot, une intelligence artificielle. Il analyse ce qu’on lui donne. Si on est flou, il l’est aussi. Mais en l’encourageant à demander plus de précisions, on l’aide à mieux nous comprendre. Et c’est là que tout change…

D’abord, je vous conseille de commencer par définir clairement ce que vous attendez. Plus précisément, posez-vous la question : Quel est mon objectif ?

Ensuite, écrivez votre demande en restant simple, mais précise. Par exemple, dites : « Rédige un texte de 400 mots pour un public jeune sur l’importance de suivre ses études. »

Bien sûr, vous pouvez enrichir votre message avec quelques détails supplémentaires. Pour ce qui est du ton, du style, ou même du format et n’hésitez pas à être direct.

Toutefois, même une demande bien rédigée peut manquer de quelque chose. D’après plusieurs utilisateurs, c’est là que la phrase magique devient essentielle.

Mon conseil, si vous voulez obtenir de meilleurs résultats, faites en sorte que ChatGPT pose des questions avant de répondre. Ici, le but est d’engager une véritable conversation. Cela lui permet de collaborer avec vous, ce qui vous fait économiser du temps.

Plus besoin d’envoyer plusieurs messages pour corriger ses erreurs. Il comprend mieux, plus vite, et vous répond avec précision.

Ensuite, prenez le temps de répondre à ses questions. Même si elles semblent simples, elles l’aident à mieux cerner ce que vous voulez vraiment. Quoique cette étape paraisse secondaire, elle est pourtant cruciale. Sinon, vous risquez encore d’obtenir des réponses incomplètes.

En effet, cette méthode fonctionne pour tous les types de demandes. Que vous écriviez un mail, cherchiez une idée ou vouliez un plan de travail, elle reste utile.

Et je vous assure, cette approche permet aussi d’améliorer vos propres idées. Vous affinez votre pensée au fil de l’échange. Vous gagnez en clarté, en logique, et même en créativité.

Alors, vous arrive-t-il de poser une question à ChatGPT et de recevoir une réponse complètement à côté ? Testez cette méthode dès maintenant et voyez la différence !

