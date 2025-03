ChatGPT Connectors : la nouveauté (déjà) en fuite qui va tout changer au bureau

ChatGPT ne se contente plus de répondre à vos questions, il s’infiltre désormais dans vos outils de travail ! Avec les ChatGPT Connectors, OpenAI vous prépare un assistant capable d’interagir directement avec Google Drive et Slack pour retrouver vos fichiers et messages en un éclair. Adieu les longues recherches, bonjour l’efficacité !

OpenAI est en train de concocter ChatGPT Connectors, une nouvelle fonctionnalité qui risque de changer notre façon de travailler. L’idée, c’est de relier ChatGPT aux outils de travail les plus utilisés, à commencer par Google Drive et Slack. Cette nouveauté, que certains abonnés testeront bientôt en version bêta, pourrait bien transformer le chatbot en assistant de bureau ultime. Voyons de plus près ce que cette fonctionnalité nous réserve !

Google Drive + Slack + ChatGPT = gain de temps XXL

OpenAI est sur le point de lâcher un molosse dans le monde du travail. C’est une nouvelle fonctionnalité baptisée ChatGPT Connectors. D’après un document repéré par TechCrunch, cette mise à jour permettra bientôt aux entreprises de connecter ChatGPT à leurs outils préférés, comme Google Drive et Slack.

Grâce aux ChatGPT Connectors, les abonnés à ChatGPT Team pourront lier leurs comptes Google Drive et Slack à leur chatbot.

Concrètement, voici ce que ça signifie ! Besoin d’un rapport ? Demandez à ChatGPT, il ira le chercher dans Drive. Une info échangée sur Slack ? Il retrouvera les messages clés dans les canaux. Trop de données ? Il proposera directement une liste de résultats pertinents pour vous éviter la galère.

OpenAI has announced it will begin testing ChatGPT connectors for Google Drive and Slack, promising a whole new level of seamless workflow automation and collaboration.



Soon, teams can instantly tap into ChatGPT’s AI smarts, drafting content, generating insights, or summarizing… pic.twitter.com/wQKvNvcWfx — Corey | Not an AI (@CMForsyth1)

?ref_src=twsrc%5Etfw">March 18, 2025

En plus, ce que je trouve le plus beau dans tout ça, c’est que les permissions seront respectées. Ce qui veut dire que ChatGPT ne fouillera donc que dans ce que vous avez le droit de voir. Il n’y aura pas de fuite de documents confidentiels entre collègues, normalement… Les connecteurs fonctionneront sous GPT-4o et utilisent une connexion sécurisée par chiffrement

Des limites à connaître (et des améliorations à venir)

Malgré tout, sachez que certains types de fichiers ne seront pas pris en charge. Notamment, Google Slides et PowerPoint ne pourront pas être lus, les fichiers texte bruts seront ignorés. Les feuilles Excel et Google Sheets seront également consultables, mais pas analysables.

Par ailleurs, sur Slack, les DM et messages de groupe resteront hors d’atteinte, ChatGPT se concentrera uniquement sur les discussions publiques dans les canaux. Toutefois, après Drive et Slack, OpenAI prévoit d’autres connecteurs pour Microsoft SharePoint et Box.

Évidemment, cette nouveauté ne sera pas dispo pour tout le monde tout de suite. OpenAI envisage d’abord une phase de test en bêta pour les abonnés de ChatGPT Team. Les équipes qui y auront accès pourront tester les connecteurs avant tout le monde et donner leur feedback.

Et vous ? Avez-vous d’autres connecteurs à ajouter à la liste ? Quels outils aimeriez-vous aussi voir connectés à ChatGPT ? Donnez vos suggestions en commentaire !

