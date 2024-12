ChatGPT, peux-tu me décrire un monde où tout est gratuit ?

Imaginez si un jour, vous ouvrez les yeux et vous voilà projeté dans un monde où tout est gratuit. Les portefeuilles et factures sont inutiles et Amazon devient votre distributeur automatique infini… Mais avant de rêver d’une montagne éternelle de pizzas ou d’objets high-tech gratuits, découvrons ensemble ce scénario improbable, avec l’aide de ChatGPT.

Un monde où la gratuité est reine, où les biens matériels aux services essentiels sont accessibles sans avoir à dépenser un centime…. Ça semble complètement fou, non ? C’est pourtant la question que j’ai posée à ChatGPT. Notamment, « Peux-tu me décrire un monde où tout est gratuit ? ».

Le chatbot m’a montré ce que deviendraient nos vies sans prix à payer. Préparez-vous à voir le travail, les relations humaines, la gestion des ressources et même notre culture sous un angle complètement différent.

L’économie fait un salto arrière et une gestion durable des ressources

« Dans ce monde gratuit, l’économie telle que nous la connaissons s’efface totalement » Pas besoin de billets, de virements ou de cartes bancaires. La valeur marchande serait remplacée par un accès universel à tout ce dont on a besoin » a répondu ChatGPT.

Le chatbot m’a donc fait visualiser des usines entièrement automatisées. Celles-ci « produiront sans relâche des biens pour tout le monde, pendant qu’un réseau de drones distribuerait directement les commandes chez chacun » explique ChatGPT.

ChatGPT a aussi avoué que la surconsommation pourrait devenir un vrai problème. Ainsi, une IA très puissante serait nécessaire pour superviser la demande et éviter que certains abusent du système.

Qui plus est, nous savons tous qu’il y aura toujours ceux qui essayeront de vider les stocks par simple gourmandise. Certains pourraient vouloir accumuler plus que nécessaire, au détriment des autres.

Par contre, je n’ai pas pu m’empêcher de m’inquiéter, car si tout est gratuit, comment éviter le gaspillage ? ChatGPT m’a bien rappelé que « la gratuité n’est viable que si elle s’accompagne d’une gestion rigoureuse des ressources ». « Un monde gratuit nécessiterait un profond respect des limites de la planète » a ajouté le chatbot.

Ainsi, chaque ressource serait utilisée avec intelligence, et « le recyclage deviendrait donc une obligation » affirme le chatbot. Les objets cassés ne seraient donc pas abandonnés, mais retournés dans un circuit de transformation continue.

Même l’énergie devrait être propre et abondante. Les panneaux solaires pourraient couvrir des continents entiers ou des réacteurs à fusion qui alimentent cette immense machine.

Le travail réinventé et les relations humaines transformées selon ChatGPT

Par ailleurs, j’ai demandé à l’IA « et le travail, alors ? Si tout est gratuit, pourquoi travailler ? ». ChatGPT m’a donc suggéré un monde où travailler ne serait plus une nécessité, mais un choix. Les gens se consacreraient donc à leurs passions, à ce qui les motive vraiment.

En plus, libérés des contraintes économiques, les artistes pourraient se consacrer pleinement à leur art. L’éducation serait gratuite et universelle. Chacun pourrait ainsi développer ses talents et d’explorer de nouveaux horizons. Dans cette société gratuite, tout le monde a la liberté de devenir ce qu’il veut, que ce soit artiste, chercheur, inventeur ou même explorateur.

D’après ChatGPT, les tâches ingrates, comme « la collecte des déchets ou l’entretien des infrastructures », seraient aussi automatisées ou partagées entre les membres de la communauté. Et pour celles que nous ne pouvons pas robotiser, nous pourrons penser aux systèmes de reconnaissance sociale. Alors, travailler ne serait plus synonyme de contrainte, mais de contribution volontaire à la société.

« Et les gens dans tout ça, comment vivraient-ils leurs relations ? » ai-je enchaîné. « Sans argent pour régir les interactions humaines, celles-ci deviendraient plus authentiques » m’a dit ChatGPT. Je trouve qu’il a raison ! Les relations sociales ne seraient plus basées sur des intérêts financiers, mais sur des échanges d’idées, de passions et d’entraide.

Un dernier mot sur ChatGPT

Alors voilà, cette vision d’un monde gratuit, c’est une idée que j’ai voulue explorer avec l’aide de ChatGPT. Avec un simple prompt, l’IA m’a prouvé que dans un univers où la gratuité n’est pas seulement une utopie, mais un système très exigeant.

Toutefois, n’oubliez pas que ChatGPT n’est qu’une IA. Ses réponses, aussi fascinantes soient-elles, restent le produit d’algorithmes et de données, sans réelle conscience ni intuition. Ce que le chatbot propose est une extrapolation logique, basée sur des tendances et des modèles.

Personnellement, je pense qu’un monde totalement gratuit est peut-être un rêve trop ambitieux, mais pas impossible. Les réponses de ChatGPT nous incite à réfléchir sur nos priorités, sur ce qui compte vraiment dans nos vies et sur les limites de nos systèmes actuels.

Et vous, si un monde gratuit et sans argent était possible, comment imagineriez-vous une telle société ? Partagez votre point de vue en commentaire !

