Cybersécurité : qui sont ces 2 entreprises suisses acquises par Orange ?

Orange continue d’étendre son activité sur le marché de la cybersécurité avec l’acquisition de deux nouvelles entreprises suisses. Ces sociétés viennent enrichir le portefeuille d’Orange Cyberdefense.

Orange : s’imposer comme comme le leader européen de la cybersécurité

Orange Cyberdefense est à la base une société de sécurité informatique créée en 2002 par Michel Van Den Berghe, une personnalité connue de l’univers IT. Orange rachète cette société en 2014 pour en faire une filiale entièrement dédiée à la cybersécurité. L’unité est baptisée Orange Cyberdefense (OCD).

OCD s’est toujours fixé comme objectif de devenir une société leader sur le marché de la cybersécurité en Europe. En 2019, l’acquisition de SecureLink (un fournisseurs de d’infrastructures de cybersécurité et de services de sécurité gérés belge) et de la société britannique SecureData lui a permis de s’imposer en tant que tel.

À propos de ces nouvelles acquisitions, Hugues Foulon, PDG d’OCD déclare : « C’est une nouvelle étape dans notre objectif de nous imposer comme le leader européen de la cybersécurité. Nous accélérons sur le septième marché de la cybersécurité en Europe et consolidons ainsi la position du groupe Orange sur le marché suisse ».

SCRT et Telsys, deux entreprises suisses nouvellement acquises par Orange Cyberdefense

Orange a acquis deux sociétés suisses, SCRT et Telsys, pour poursuivre son expansion sur le marché de la cybersécurité en Europe. Ces rachats permettent également à Orange Cyberdefense de renforcer ses capacités et d’être désormais présente dans neuf pays européens (France, Belgique, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Suède, Royaume-Uni et Suisse).

SCRT propose des services de sécurité des réseaux d’information. Ses produits incluent entre autres des services ponctuels et personnalisés d’audits et de réorganisation. La société propose aussi le suivi de la sécurité des réseaux d’information. Ce qui permet aux entreprises d‘investiguer et d’éliminer tout risque associé à leur réseau.

Telsys, pour sa part, se spécialise dans la gestion des systèmes d’information. L’entreprise propose entre autres la gestion du stockage et des serveurs cloud. Elle propose également des solutions de surveillance hébergées dans le cloud. L’entreprise peut aussi mettre en œuvre des services dans le cloud en plus de pouvoir mettre en place des réseaux wifi/filaire.