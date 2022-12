Inspection de data centers : que vaut le robot de Fujitsu ?

Fujitsu (Japon), se lance dans l’expérimentation du réseau 5G en manipulant un robot qui inspectera un data center. L’objectif est de détecter tout défaut présent au niveau des serveurs.

Un bot inspecteur doté d’une caméra 4K

A compter du 1er décembre jusqu’à mi-mars 2023, dans l’enceinte du Fujitsu Research Institute Limited, un robot vadrouillera aux alentours des data centers Fujitsu de Yokohama. A l’aide d’une caméra 4K, et de ses fonctions analytiques, la machine procèdera pour rechercher tout défaut dans les serveurs en se basant sur les voyants LED clignotants. Grâce à sa caméra haute définition, elle peut renvoyer des vidéos accompagnées de sons.

En réalité, la plupart des serveurs sont généralement connectés à des applications de contrôle. Ces applications peuvent d’ailleurs diagnostiquer et signaler les défauts sans perdre trop de temps. Ce bot ne génèrera donc pas le malaise habituel rattaché à la peur de voir un robot s’accaparer un emploi humain.

Mais pourquoi cette expérimentation de data centers par Fujitsu est-elle sous-estimée ?

Lorsque la société a fait connaître son intention, elle avait signalé que le réseau 5G utilisé a été conçu de manière particulière. Ils avaient utilisé un système d’antennes de serveurs avec un plafond relativement bas et des barrières pour assurer le fonctionnement du réseau 5G. Cette connectivité atteint une salle d’alimentation de data centers Fujitsu, cette dernière semble être remplie de câbles haute tension installées au plafond et de fuites RF. Fujitsu a donc choisi de tester un réseau 5G dans un environnement assez compliqué.

Mais cet essai en revêt une importance particulière car il révèlera la capacité de la 5G à remplacer le Wi-Fi. En effet, la 5G privée dépasse les compétences de cette dernière. Elle propose les options intelligentes de découpage et du réseau virtuel pour optimiser le réseau public. Ces fonctionnalités sont absentes chez le Wi-Fi.

Le réseau 5G privé prend une place de plus en plus importante en offrant une technologie améliorée et en atténuant l’utilisation de réseaux sans fil incompatibles. La plupart des organisations sont pour ce genre de procédé.

Un bot plus performant a déjà montré ses preuves chez Alibaba Cloud

D’autre part, certains qualifient que cette expérimentation n’est rien comparée à celui du robot d’Alibaba Cloud. Cette machine est en effet capable de prendre soin des disques durs au sein des data centers. Le bot d’Alibaba Cloud peut retirer les disques durs morts et les remplacer par de nouveaux sans aucune difficulté en seulement quatre minutes.