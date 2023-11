Discord prend une décision de sécurité très embêtante pour vous

Il n’est plus possible de garder un lien de fichiers Discord plus de 24 heures. Cette nouvelle mesure de sécurité ne passe pas auprès de tous les utilisateurs.

Discord a toujours été une plateforme de partage entre internautes. En plus d’être une référence dans le monde du gaming, elle permet aussi d’échanger des fichiers. Il suffit de les héberger, et de partager les liens Discord. Les utilisateurs qui possèdent ces URL peuvent ensuite les télécharger au fil du temps. Mais cette tendance pourrait tomber aux oubliettes. Discord a instauré une nouvelle mesure de sécurité.

Place aux liens temporaires

L’utilisateur peut toujours héberger un fichier sur Discord. Cependant, les URL ne sont valides que 24 heures. La majorité des membres de la plateforme sont mécontents de cette innovation.

Toutefois, ce n’est pas la fin du monde. En effet, ces URL se renouvellent automatiquement pour certains contenus. Si vous voulez partager des créations sur Discord, vous pourrez les distribuer sans restriction. La mesure s’applique alors pour les URL qui redirigent vers d’autres sites.

Par ailleurs, les développeurs vont faire des efforts considérables pour faciliter cette transition sur la plateforme. Ils sollicitent constamment l’avis des utilisateurs concernant ce changement. Discord s’engage aussi à partager des informations intéressant ces liens temporaires pour simplifier la familiarisation des utilisateurs.

Discord, un terrain de jeu pour les hackers

« 10 000 échantillons de logiciels malveillants distribués en ligne et stockés sur le réseau de diffusion de contenu de Discord », déclarait la société de cybersécurité Trellix.

Les hackers exploitent des fonctionnalités de la plateforme pour partager des liens phishing et des malwares. Ils passent avant tout par le webhook d’un utilisateur afin de s’introduire dans son ordinateur. Les données seront ensuite extraites à distance et déposées dans des canaux. Il ne reste plus qu’à les télécharger par l’intermédiaire d’un URL de fichiers de Discord.

Certes, des hackers s’amusent à pirater des serveurs sur Discord. Toutefois, ces attaques atteignent une ampleur considérable. Récemment, les données de 760 000 utilisateurs ont été extorquées et vendues sur le Dark Web. Toutes ces intrusions ont incité la plateforme à prendre les devants.

Une mesure stricte pour renforcer la sécurité sur la plateforme

Discord a récemment échangé avec Bleeping Computer à propos de cette nouvelle mesure. Selon la société, les liens temporaires sont efficaces pour lutter contre les malwares sur la plateforme. La restriction des contenus signalés sera de plus en plus facile.

De plus, cette réglementation n’affectera pas l’expérience des utilisateurs. En effet, le partage des contenus générés sur la plateforme ne connaîtra pas de changement. Seuls les liens qui redirigent vers d’autres sites seront régulés.

« Discord fait évoluer son approche des pièces jointes avec les URL de ses CDN (réseau de diffusion de contenu) afin de créer une expérience plus sûre et plus sécurisée pour les utilisateurs. En particulier, cela aidera notre équipe de sécurité à restreindre l’accès aux contenus signalés et de manière générale à réduire le nombre de logiciels malveillants distribués via notre CDN » la société Discord dans Bleeping Computer.