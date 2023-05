Discord avertit ses abonnés d’une violation de données. Êtes-vous concerné ?

Si vous êtes abonné à Discord, il se peut que vous soyez concerné par la récente violation de données qui a touché cette plateforme communautaire. Les responsables viennent de publier un avis avertissant les utilisateurs de l’incident.

Discord, la plateforme de chat vocal, vidéo et text au quart de milliard d’utilisateurs vient d’annoncer avoir été victime d’une violation de données. La plateforme a donc publié un avis pour en avertir ses abonnés.

Dans l’annonce, Discord explique que l’incident est survenu après le piratage d’un des comptes de ses agents de support. La violation aurait notamment compromis la file d’attente des tickets d’assistance, exposant potentiellement les adresses email, les messages et les pièces jointes des utilisateurs.

Discord a notifié les utilisateurs concernés par mail. « En raison de la nature de l’incident, il est possible que votre adresse email, le contenu des messages du service client et toutes les pièces jointes envoyées entre vous et Discord aient été exposés à un tiers », expliquent les responsables dans le courriel.

Discord explique avoir immédiatement désactivé le compte compromis dès qu’il a eu vent de la violation de données. Il a également effectué des vérifications des logiciels malveillants sur la machine affectée. Cela limite grandement l’impact de l’incident sur les victimes.

Think before you click! A single click can lead to a chain reaction of dangerous consequences. Protect yourself from phishing emails with IT Company Email Security Services, visit now:https://t.co/ipeejjtuMW#itcompany #emailsecurity… pic.twitter.com/dzCujCQXzy