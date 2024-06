DeepL répond aux besoins des entreprises avec une nouvelle solution IA

DeepL, leader mondial en IA linguistique, lance une nouvelle solution dédiée aux entreprises. Ce service répond à la demande croissante des grandes organisations pour des outils de traduction et de rédaction de haute qualité.

Plus de 100 000 entreprises dans 60 pays, dont 50 % des entreprises du classement Fortune 500, utilisent déjà DeepL pour leurs besoins linguistiques.

Des fonctionnalités adaptées aux besoins des entreprises

DeepL pour entreprises propose des fonctionnalités spécialement conçues pour les grandes organisations. Parmi celles-ci, des options de personnalisation permettent de créer des glossaires sur mesure. Les entreprises peuvent ainsi harmoniser leur terminologie et renforcer leur marque. En outre, DeepL assure une sécurité maximale pour protéger les contenus sensibles. Cette initiative répond aux exigences de conformité et de cybersécurité.

Une tarification attractive et flexible

Pour faciliter l'adoption, DeepL introduit une nouvelle tarification et des offres groupées. Ces options visent à simplifier le déploiement de la solution à tous les employés d'une entreprise. Les équipes informatiques peuvent ainsi gérer facilement le lancement et le contrôle de l'outil. Le but étant d'assurer une intégration fluide dans l'infrastructure existante.

Des gains de productivité et un retour sur investissement

Les entreprises cherchent à tirer parti de l'IA pour améliorer leur productivité. Plus de 90 % des décideurs en IA envisagent d'adopter l'IA générative pour des gains de productivité et d'innovation.

Une étude de Forrester a révélé que DeepL permet de réduire de 90 % le temps consacré à la traduction. Ce qui permet de générer un retour sur investissement de 345 %. Ces résultats témoignent de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité offertes par DeepL.

Une sécurité renforcée pour les données sensibles

DeepL met un point d'honneur à la sécurité des données. De ce fait, la solution pour entreprises intègre des mesures de sécurité strictes, telles que le chiffrement avancé des données et des certifications ISO 27001 et Soc2 Type 2.

Ces garanties assurent une protection maximale des informations sensibles, un critère essentiel pour les grandes organisations.

Une popularité en croissance

Le lancement de DeepL pour entreprises coïncide avec une popularité croissante des solutions DeepL. Récemment, l'entreprise a annoncé un investissement de 300 millions de dollars. Cet investissement massif porte sa valorisation à 2 milliards de dollars. DeepL compte désormais plus de 100 000 clients, et cela inclut des leaders comme Zendesk, Nikkei et Coursera.

DeepL pour entreprises est désormais disponible dans le monde entier. Pour présenter cette nouvelle solution, DeepL organise une série de webinaires intitulée « AI in Practice » à partir du 25 juin. Ces sessions réuniront des experts de Forrester et de PwC pour discuter de l'impact de l'IA en entreprise.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

