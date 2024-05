Comment l’Allemand DeepL parvient-il à dompter les hallucinations de l’IA générative ?

Tandis que les géants technologiques de la Silicon Valley misent sur des IA généralistes, la société allemande DeepL mise sur des modèles spécialisés, une stratégie qui lui permet de mieux contrôler les phénomènes d'hallucinations et de réponses imprévisibles, tout en répondant plus efficacement aux attentes concrètes des clients professionnels.

La société allemande DeepL, pionnière dans le domaine de la traduction automatique, a récemment bouclé un tour de financement de 300 millions d'euros. Cette injection de capitaux permettra à l'entreprise d'intensifier ses efforts de recherche et développement, tout en renforçant son expansion commerciale à l'international. Parmi les priorités identifiées figurent l'amélioration continue de ses modèles de langage de pointe et l'ouverture de nouveaux bureaux, notamment aux États-Unis et en Amérique latine.

Une approche ciblée pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises

Alors que des géants technologiques comme OpenAI misent sur des intelligences artificielles généralistes, DeepL a fait le choix stratégique de se concentrer sur des modèles d'IA spécialisés, conçus pour résoudre des problématiques métiers précises. Cette orientation distinctive, selon Jaroslaw Kutylowski, fondateur et directeur général de DeepL, offre un avantage significatif en termes de contrôle et de fiabilité.

« Notre approche ciblée nous permet de mieux maîtriser les phénomènes d'hallucinations et de réponses imprévisibles, qui peuvent survenir avec des modèles généralistes destinés à une multitude de tâches différentes », explique Kutylowski. Cette capacité à fournir des résultats plus fiables et pertinents pour des cas d'utilisation spécifiques constitue un atout majeur pour les entreprises clientes.

Une prise de conscience des limites de l'IA générative généraliste

Bien que l'engouement initial pour l'IA générative ait été considérable, une prise de conscience progressive de ses limites dans un contexte professionnel semble émerger. Selon Kutylowski, de nombreuses entreprises peinent à identifier des applications concrètes et rentables pour ces outils généralistes, remettant ainsi en question leur réelle valeur ajoutée.

Grâce à son positionnement différencié et à son expertise reconnue dans le domaine de la traduction automatique, DeepL se profile comme l'un des leaders européens de l'IA appliquée aux entreprises, aux côtés du français Mistral. Avec sa récente levée de fonds et son engagement continu dans la recherche, l'entreprise allemande semble bien positionnée pour continuer à façonner l'avenir de l'intelligence artificielle au service du monde professionnel.

