Déluge de drones IA tueurs sur l’Europe : la menace que personne n’a vue venir ?

Les drones tueurs envahissent l’Europe et obligent les armées à adapter leurs systèmes de défense et leur doctrine militaire.
Depuis début septembre 2025, l’Europe subit une série d’incursions de drones tueurs. Moscou les déploie comme outils de guerre et d’intimidation, brouillant les frontières entre provocation et agression. En public, Vladimir Poutine assure que la Russie ne prépare aucune invasion, tout en accusant les « élites européennes » de provoquer la confrontation.
Une série d’incursions de drones tueurs en Europe
En Pologne, entre le 9 et le 10 septembre, dix-neuf drones ont franchi l’espace aérien national. Les forces de l’OTAN ont immédiatement mobilisé des F-16 polonais et des F-35 néerlandais pour intercepter les engins.
Trois appareils ont été abattus, huit autres se sont écrasés. L’un d’eux a pénétré à plus de 260 km à l’intérieur du pays.
Ces intrusions ont entraîné la fermeture temporaire de quatre aéroports polonais. Trois jours plus tard, le 13 septembre, trois MiG-31 russes ont violé l’espace aérien estonien.
Des drones tueurs ont accompagné ces engins en survolant la frontière européenne pendant plus de dix minutes avant d’être interceptés.
Ces incidents ont poussé Varsovie et Tallinn à invoquer l’article 4 du Traité de Washington, déclenchant une consultation d’urgence entre les membres de l’OTAN.
Stratégie de la zone grise
Moscou nie toute intention belliqueuse. Ces incursions de drones tueurs visent surtout à tester la réactivité des systèmes en Europe et à jauger la cohésion de l’Alliance atlantique.
Les drones utilisés, principalement des Geran-2 russes – copies simplifiées du Shahed-136 iranien –, servent de leurres capables de saturer les radars tout en menant des frappes opportunistes.
Cette tactique s’inscrit dans une approche dite de la « zone grise », située entre conflit ouvert et paix apparente. Elle mêle actions militaires limitées et manœuvres de désinformation, semant le doute dans l’opinion publique occidentale.
Le Kremlin exploite les fractures idéologiques et les divisions politiques en Europe pour affaiblir l’unité du continent.
Le mur de drones
Face à la menace, l’Union européenne prépare une riposte baptisée « mur de drones ». Il ne s’agit pas d’une barrière physique, mais d’un réseau technologique coordonné de détection et d’interception. Chaque pays membre mettrait ses systèmes anti-drones au service d’une défense collective.
Pour l’instant, le projet reste flou. Les questions de financement, de responsabilité et de mise en œuvre divisent encore les capitales.
Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, estime que la construction complète de ce dispositif pourrait prendre jusqu’à quatre ans. D’ici là, l’Europe demeure vulnérable face aux incursions de ces drones tueurs.
Ces engins ne représentent pas seulement un risque stratégique. Ils touchent aussi la sphère civile. Le 3 octobre, l’aéroport de Munich a dû fermer plusieurs heures après l’apparition d’objets non identifiés dans son espace aérien. Des incidents similaires ont été signalés au Danemark, en Finlande, en France, en Norvège et en Roumanie.
