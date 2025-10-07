Incendie, explosion devant Matignon : une attaque contre Lecornu ?

Le matin du 7 octobre 2025, un incendie a éclaté à proximité de l’hôtel de Matignon à Paris. Les passants, surpris par les flammes et les détonations, n’en reviennent toujours pas. Simple coïncidence ou acte prémédité ?

La France traverse une période politique particulièrement tendue. La preuve ? Sébastien Lecornu démissionne de son poste de Premier ministre le lundi 6 octobre 2025, après seulement 26 jours en fonction.

Et dans toute cette agitation, un incident est survenu. En effet, un incendie et des détonations ont eu lieu rue de Varenne, à quelques mètres de Matignon. Cela pendant que Lecornu recevait des chefs de partis et responsables politiques. Que s’est-il réellement passé ?

Que sait-on de l’origine de l’incendie devant Matignon ?

Impossible de passer à côté pour ceux qui se trouvaient rue de Varenne ce mardi matin, vers 9h30. C’est à ce moment précis qu’un incendie s’est déclaré à deux pas de Matignon.

Rapidement, des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux. Elles montrent une épaisse fumée noire s’échapper de la porte latérale d’une camionnette blanche.

Alors, la question que tout le monde se pose est quelle est l’origine de cet incident ? Rassurez-vous, il ne s’agit pas d’une tentative terroriste.

L’incendie provient d’un véhicule utilitaire de l’entreprise Cielis, spécialisée dans l’éclairage public à Paris. Le véhicule était simplement garé pour une intervention lorsque le feu s’est déclaré.

Mais, ce qui a surtout fait monter la tension, ce sont les bonbonnes à l’intérieur du véhicule. Leur présence a suscité des craintes d’explosion, déclenchant un émoi auprès des passants et des riverains.

Pas de gros dégâts, heureusement

La bonne nouvelle, c’est que la situation est restée sous contrôle. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés pour intervenir sur l’incendie survenu près de Matignon. Et le feu n’a pas eu le temps de se propager aux bâtiments voisins.

Et ces détonations entendues par les riverains ? Elles provenaient de petites bonbonnes d’aérosol, et non de gaz. En réalité, c’est le matériel de la société chargé de détecter les courts-circuits qui a pris feu. Ce qui a donc provoqué ces bruits surprenants.

Côté dégâts, rien de dramatique. Seul un auvent d’une fromagerie a été endommagé. Mais aucun blessé n’est à déplorer. Enfin, pour assurer la sécurité de tous, un périmètre de sécurité a été établi autour de la zone sinistrée.

