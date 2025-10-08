Taylor Swift utilise l’IA pour son dernier album : ses fans l’insultent de tous les noms

La campagne promotionnelle du douzième album de Taylor Swift tourne à la polémique, après la découverte d’images générées par IA dans ses vidéos.

Le 3 octobre 2025, Taylor Swift devait célébrer un nouveau triomphe avec The Life of a Showgirl. Mais la fête a vite tourné court : sa campagne promotionnelle spectaculaire s’est transformée en scandale. Les fans, d’abord ravis par la chasse au trésor géante imaginée par la chanteuse, ont rapidement déchanté. Les vidéos publiées en ligne contenaient plusieurs détails étranges. Doigts déformés, objets flous, décors incohérents… autant de paternes typiques d’images générées par IA.

Chasse au trésor numérique truffée de supercherie

Le 4 octobre 2025, Taylor Swift lance une chasse au trésor numérique pour accompagner la sortie de son album. En partenariat avec Google, le concept repose sur un jeu d’énigmes directement accessible depuis la page de recherche du moteur.

Les internautes y découvrent un message mystérieux : « 12 villes, 12 portes, une vidéo à débloquer ». Il s’agit de retrouver douze portes orange disséminées dans différentes métropoles du monde. Chaque porte cache un code QR permettant de débloquer de courtes vidéos exclusives, inspirées de l’univers de l’album.

Mais dans l’un des clips, censé représenter un bar de style Art nouveau, les spectateurs remarquent des détails incohérents. Un tableau déformé, un livre aux lettres manquantes et surtout un doigt de barman qui fusionne avec la serviette qu’il tient.

Dans un autre extrait, tourné dans une salle de sport, les haltères présentent des formes incohérentes et certains boutons n’ont aucun sens logique. Ces anomalies graphiques trahissent des paternes typiques d’images générées par IA.

taylor has literally used ai in EVERY of these tloas little visuals 😭 this is literally so bad considering she's the biggest artist out there right now. why a billionaire spending YEARS defending their art would need this? terribly disappointing. and there's more pic.twitter.com/jZeGCmSHjv — ໊ (@dieforyous) October 5, 2025

Taylor Swift, de victime d’abus deepfake à utilisatrice d’IA

Plusieurs vidéos de la campagne de Taylor Swift semblent avoir été produites à l’aide d’un outil d’IA générative. Les copies officielles des clips, publiées sur YouTube Shorts, ont été retirées discrètement, sans explication officielle.

Interrogé sur le sujet, Google n’a fourni aucun détail. La firme de Mountain View se contente de rappeler que l’artiste collabore régulièrement avec ses équipes depuis la réédition de 1989 (Taylor’s Version) en 2023.

L’absence de réaction du camp Swift alimente la polémique. Pour une partie des fans, l’usage de l’IA apparaît comme une trahison artistique et une déception émotionnelle, voire une forme d’hypocrisie. Surtout, la chanteuse défend depuis longtemps la création humaine et la rémunération équitable des artistes.

Ironie du sort, Taylor Swift a déjà été victime d’abus liés à l’IA. En 2024, des deepfakes explicites de la chanteuse ont circulé massivement sur X.

Il y a quelques mois, d’autres vidéos truquées la montraient en soutien à Donald Trump, alors candidat à la présidence. À l’époque, elle avait dénoncé publiquement les dangers de la désinformation et de la manipulation numérique.

