Alerte : 1,4 million de données de clients SFR en vente libre sur Dark Web

Clients de SFR, attention, vos données personnelles pourraient circuler sur le dark web. Découvrez-en plus sur cette affaire et sur les manières de s'en défendre.

Un nouveau scandale retentit dans le monde numérique : 1,4 million de données de clients SFR se vendent sur le dark web. Cette divulgation, révélée par un hacker, suscite de nombreuses interrogations sur la sécurité des données en France.

Fuite importante de données SFR : les détails

🚨🔴CYBERALERT🔴, 🇫🇷FANCE | 𝟏,𝟒𝐌 𝐝𝐞 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐞́𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐒𝐅𝐑 𝐦𝐢𝐬𝐞 𝐞𝐧 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞 "𝐀𝐦𝐚𝐳𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐲𝐛𝐞𝐫𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́"



Hier, un cybercriminel a mis en vente une base de données comportant 1 445 683 lignes. La base de données serait à… pic.twitter.com/JyC0XEzu2J — SaxX. (@_SaxX_) July 13, 2024

Selon les informations apparues, le hacker, alias « KevAdams », a exposé une base de données contenant 1 445 683 lignes d'informations personnelles sur les clients de SFR. Cette divulgation, remontant au 7 juin 2024, représente un grand coup porté à la sécurité des données en France.

Les éléments compromis sont notamment les noms, prénoms, numéros de téléphone, ainsi que les dates de naissance. Ces derniers font de cette fuite un véritable caverne d'Ali baba pour les cybercriminels désireux de récolter des données exploitables. Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) et les adresses postales (bien que parfois partielles) complètent également ce tableau inquiétant.

Tout savoir sur ce fameux hacker

L'identité du dit « KevAdams », pose quant à elle question. Se faisant passer pour une femme originaire du Nigéria, son profil semble flou. Néanmoins, elle se montre très au fait de la France, avec de nombreux posts y concernant sur le forum. Ce dernier étant qualifié d' »Amazon de la cybercriminalité« , là où les bases de données de SFR volées sont étalées.

Sur cette plateforme, le hacker ne fixe pas de prix pour ses marchandises. Au final, il propose aux acheteurs de payer en crypto-monnaies telles que le Monero ou le LiteCoin. Cette technique d'achat témoigne de l'importance que prennent les crypto-monnaies dans les transactions illicites sur le « dark web ».

Que faire si vos données de SFR sont touchées ?

Devant une telle situation, vous devez juste garder votre calme. Il est donc essentiel que vous preniez des précautions pour protéger vos données de SFR. Tout d'abord, vérifiez que tous vos appareils (smartphones, ordinateurs, tablettes) sont dotés des dernières mises à jour de sécurité. Pensez également aux gestionnaires de mots de passe pour ne plus avoir à les retenir et à les modifier en permanence. Ils permettent de créer des mots de passes plus complexes pour chacun de vos comptes.

Vous pouvez aussi activer l'authentification à deux facteurs (2FA). Ce mode de protection nécessite un code supplémentaire en plus de votre mot de passe. Surtout ne cliquez en aucun cas sur des liens reçus par SMS ou par e-mail sans avoir vérifié leur source. N'oubliez pas de surveiller régulièrement vos relevés bancaires et vos comptes en ligne pour contrôler toute trace d'activité douteuse. Enfin, partagez ces conseils avec vos proches, spécialement avec ceux qui sont plus moins à l'aise avec la technologie.

Cette fuite de données de SFR montre l'importance de la sécurité numérique dans notre société moderne. Les cybermenaces sont en constante évolution et il est vital que chaque utilisateur prenne des mesures pour protéger ses informations personnelles.

Que pensez-vous de cette situation ? Avez-vous déjà été affecté par une fuite de données ? Partagez vos expériences dans les commentaires !

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.