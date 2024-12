Des satellites propulsés par l’électricité : une révolution qui démarre à Paris

L’avenir des voyages spatiaux se dessine dans l’électrique et ION-X veut être au cœur de cette révolution. Cette startup parisienne développe un système de propulsion innovant qui utilise un carburant liquide ionique et un champ électrique à haute tension.

Contrairement aux moteurs chimiques traditionnels, son propulseur électrospray est plus compact, économe en énergie et respectueux de l’environnement.

Le principe repose sur l’éjection de particules chargées à haute vitesse afin de générer une poussée. « Nous croyons que nos solutions peuvent révolutionner la mobilité spatiale, avec des missions durables et rentables, » déclare Thomas Hiriart, PDG d’ION-X. Ce système vise particulièrement les satellites en orbite basse (LEO), un marché en plein essor.

Une levée de fonds pour industrialiser l’innovation

ION-X a récemment levé 13 millions d’euros pour industrialiser sa technologie, après un capital d’amorçage de 4 millions en 2022. Ce financement, mené par VC Expansion et Technofounders, inclut également le soutien de l’EIC et de la Région Île-de-France. Avec ces fonds, la startup construit une usine près de Paris, qui ambitionne de produire 200 propulseurs par an d’ici 2028.

Fondée en 2021 par Jacques Giérak, ingénieur de renom ayant travaillé au CNRS et au CNES, la société s’appuie sur des décennies de recherche. Elle prépare aussi un lancement décisif . En début 2025, ses propulseurs équiperont un satellite de Space Inventor dans le cadre d’une mission de l’Agence spatiale européenne (ESA).

Des solutions sûres et adaptées aux petits satellites

Contrairement aux propulsions chimiques ou ioniques classiques utilisant du xénon, le système électrique d’ION-X est non toxique et non inflammable. De ce fait, il a une bonne note en matière de sécurité. Bien qu’il soit moins puissant, il excelle pour des manœuvres précises et économiques, particulièrement adaptées aux petits satellites.

Ce marché des petits satellites est stratégique, avec une demande croissante pour des systèmes efficaces et durables. ION-X espère se positionner comme un acteur clé dans cette transformation de la mobilité spatiale.

Avec sa technologie de propulsion électrique, ION-X s’inscrit dans une vision d’un espace plus propre et accessible. « Nous voulons combiner innovation et durabilité pour marquer l’avenir des missions spatiales, » affirme Thomas Hiriart. La startup parisienne pourrait bien redéfinir les normes de la mobilité spatiale dans les années à venir.

