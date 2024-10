Dragon Ball : Sparking! ZERO : pourquoi ce jeu DBZ connaît un succès monstre ?

Une avalanche de gros titres cette semaine, mais un jeu se démarque en écrasant tout : Dragon Ball : Sparking! ZERO. Ce successeur spirituel de Budokai Tenkaichi connaît un succès incroyable. Découvrez dans cet article pourquoi ?

Entre le remake de Silent Hill 2, l’extension Vessel of Hatred pour Diablo 4, et Undisputed qui cherche à combler l’absence de Fight Night, les sorties sont nombreuses.

Pourtant, Dragon Ball : Sparking! ZERO domine. Non seulement il devance ses concurrents dans les précommandes, mais il trône aussi en première place des ventes sur Steam. C’est le premier jeu Dragon Ball sur console depuis 2007, et l’engouement est massif.

Qu’est-ce qui rend Dragon Ball : Sparking! ZERO si spécial ?

Dragon Ball : Sparking! ZERO propose 182 personnages tirés de tous les arcs, y compris des films. Ce nouveau titre intègre des transformations et des fusions inédites.

Les fans pourront contrôler un Vegeta ou un Goku de Dragon Ball Super. Ce qui ne manquera pas de raviver des souvenirs, tout en offrant des nouveautés.

Mais la taille de la liste n’est pas le seul argument. Spike Chunsoft a soigné chaque détail, des animations jusqu’à la destruction des environnements. Les combats sont dynamiques et rappellent les affrontements titanesques de l’anime.

La sensation de voler, de projeter des adversaires à travers des montagnes et de lancer des vagues dévastatrices de Ki est magnifiquement retranscrite. On peut littéralement sentir la puissance derrière chaque coup.

L’un des aspects les plus impressionnants de Sparking! ZERO est la destruction des environnements. Les niveaux s’effondrent sous les assauts des personnages, recréant les scènes de bataille chaotiques et exagérées qui font la renommée de la série.

Spike Chunsoft a dû restreindre l’option d’écran partagé à un seul niveau pour préserver les performances. Mais la compensation est plus que suffisante avec le jeu en ligne.

Qu’est-ce qui différencie ce nouveau titre des autres ?

Contrairement aux jeux de combat traditionnels où l’équilibre est crucial, Dragon Ball : Sparking! ZERO suit la hiérarchie de puissance de la série. Certains personnages sont surpuissants.

Le mode classé ajoute cependant un peu de stratégie en limitant le nombre de personnages puissants par équipe. Cela permet d’introduire une certaine gestion des ressources tout en conservant l’identité propre de chaque héros.

Le mode « Episode Battle » est une autre innovation majeure. Il propose aux joueurs de revivre des moments phares de l’histoire de Dragon Ball, mais avec des possibilités inédites.

Imaginez un monde où Vegeta écrase Goku et ses amis pendant la saga Saiyan. Ou encore un univers où Trunks échoue face à Goku Black. Ces récits alternatifs offrent une nouvelle perspective aux fans et des heures de contenu à explorer.

Le mode “Custom Battle” est également une nouveauté rafraîchissante. Les joueurs peuvent désormais créer des combats personnalisés, en modifiant les dialogues et les caméras, puis partager leurs créations en ligne.

C’est une fonctionnalité qui permet de prolonger l’expérience de jeu bien au-delà des simples combats traditionnels, avec des scénarios dignes de fanfictions.

Pour ceux qui s’interrogent sur la différence entre Sparking! ZERO et son prédécesseur, rassurez-vous. Spike Chunsoft a su conserver ce qui faisait la grandeur de Budokai Tenkaichi 3, tout en y ajoutant une touche moderne.

Avec une fidélité accrue, un gameplay toujours aussi dynamique, et des graphismes impressionnants, le jeu promet de satisfaire à la fois les fans nostalgiques et les nouveaux venus.

La sortie officielle du jeu est prévue pour demain, le 11 octobre. Toutefois, les joueurs ayant acheté les éditions Deluxe et Ultimate en ont l’accès depuis le 8 octobre.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.