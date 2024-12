Gagner de l’argent est la nouvelle priorité d’OpenAI… mais c’est pour la bonne cause

OpenAI, le pionnier de l’intelligence artificielle qui a donné naissance à ChatGPT, est en pleine transformation. Avec une ambition affichée de devenir une entreprise durable et rentable d’ici 2025, la société défend ce virage comme un mal nécessaire pour continuer à innover au service de l’humanité. Mais tout le monde n’est pas convaincu, et Elon Musk pourrait bien être l’obstacle ultime à ce changement.

OpenAI, autrefois bastion du « tout pour l’humanité », se prépare à réinventer sa structure. D’après le billet de blog publié le 27 décembre, d’ici 2025, l’organisation à but lucratif sera convertie en une société d’intérêt public (PBC). Ainsi, ils veulent donc lever des fonds pour continuer à développer une intelligence artificielle générale (AGI) qui bénéficie à tous.

Pour Sam Altman et son équipe, cette transition est vitale. Les coûts exorbitants de l’innovation en IA exigent des ressources massives. Et les dons traditionnels ne suffisent plus. Pourtant, cette évolution divise. Elon Musk accuse OpenAI de trahir ses idéaux en cherchant désormais à maximiser les profits. Alors que les tribunaux s’apprêtent à trancher, l’avenir d’OpenAI reste suspendu à un fil, entre ambitions lucratives et quête d’un impact global.

Une mission humanitaire sous une structure hybride

OpenAI est née en 2015 comme un laboratoire à but non lucratif, soutenu par des dons. Même Elon Musk y a contribué, pour moins d’un tiers des 137 millions récoltés. Leur objectif était de créer une IA qui profite à toute l’humanité, sans se soucier des rendements financiers.

Mais la réalité les a rattrapés, car l’IA coûte une fortune. Surtout si on veut rivaliser avec des géants comme Anthropic ou les initiatives d’Elon Musk, comme xAI.

OpenAI's Board of Directors is evaluating our corporate structure with the goal of making a stronger non-profit supported by the for-profit’s success.



Our plan would create one of the best-resourced non-profits in history. https://t.co/6GvnMyCQmR — OpenAI (@OpenAI) December 27, 2024

C’est là qu’intervient la PBC. Cette structure permettra à OpenAI de lever plus de fonds tout en restant fidèle à sa mission. Les bénéfices serviront donc à soutenir des causes dans des domaines tels que la santé, l’éducation et la science, via l’association à but non lucratif d’OpenAI.

La controverse Altman-Musk

Évidemment, ce virage ne plaît pas à tout le monde. Elon Musk, cofondateur d’OpenAI, est furieux. Il accuse Sam Altman d’avoir trahi la vision initiale en transformant l’organisation en une machine à profits. Elon Musk a même intenté un procès et il qualifie cette restructuration de « coup de maître frauduleux » pour obtenir des millions.

Cette nouvelle structure pourrait rendre Altman extrêmement riche, avec une participation allant jusqu’à 7 % dans la société à but lucratif. Je trouve que cela contraste avec sa position passée, où il refusait tout gain personnel pour éviter des conflits d’intérêts.

Le procès de Musk pourrait donc retarder les plans d’OpenAI, qui sont déjà en pleine transformation. Pendant ce temps, Microsoft, leur principal soutien financier, joue aussi un rôle clé dans cette transition.

Depuis 2019, Microsoft a injecté 1 milliard de dollars et possède une licence exclusive sur certaines technologies d’OpenAI. Cela renforce leur partenariat.

OpenAI au-delà d’un simple laboratoire… une entreprise durable

En 2025, OpenAI espère être « plus qu’un laboratoire et une startup ». Avec leur nouveau paradigme de recherche et les modèles de la série O, ils explorent des IA capables de raisonner. C’est ambitieux, mais nécessaire pour garder une longueur d’avance dans cette compétition où des centaines de milliards sont en jeu.

Alors, oui, OpenAI veut gagner de l’argent. Mais si cela leur permet de continuer à innover tout en ayant un impact social, je suis prêt à leur donner le bénéfice du doute. Après tout, comme ils le disent eux-mêmes : « La quête de leadership dans l’IA peut inspirer d’autres organisations à faire de même ». Si c’est vrai, ils sont peut-être sur la bonne voie.

Pour garantir l’avenir de l’IA, OpenAI a choisi de changer de cap. Pensez-vous que ce compromis vaut le coup ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.