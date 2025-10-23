Halloween pCloud Pass : vos mots de passe sous protection magique (- 50 % jusqu’au 24 octobre)

Cette année, Halloween pCloud Pass ne fait pas peur à vos données. Pendant trois jours seulement, le service de stockage suisse vous offre une réduction monstrueuse de – 50% sur pCloud Pass à vie. Un gestionnaire de mots de passe chiffré, sécurisé et sans abonnement. Protégez votre vie numérique avant que le sortilège ne s’achève le 24 octobre à minuit !

Les portes de l’offre Halloween sont ouvertes du 22 au 24 octobre et elles ne le resteront pas longtemps. Pendant cette courte lune, pCloud Pass Premium passe de 239 € à 119 €, et la version Family de 399 € à 199 €. Pas d’abonnement, pas de frais cachés : un paiement unique pour une sécurité à vie.

Avec cette offre ensorcelante de pCloud, vous emportez une clé numérique qui protège vos secrets les plus précieux. pCloud Pass n’est pas un simple coffre-fort : c’est une amulette moderne contre les pirates, les failles et les oublis de mots de passe. Chaque connexion devient instantanée, chaque mot de passe, impénétrable. Et quand la peur du piratage rôde… pCloud Pass veille. Toujours.

pCloud Pass : le sortilège du confort et de la sécurité

Protéger ses mots de passe ne devrait pas relever de la magie noire. Avec pCloud Pass, tout devient simple, fluide et terriblement efficace. Grâce à son chiffrement de niveau militaire, vos mots de passe, cartes bancaires et documents sensibles restent invisibles aux regards indiscrets. Vous seul détenez la clé.

Connexion instantanée : remplissez formulaires et identifiants en un clic.

Création automatique de mots de passe forts : plus besoin de chercher des combinaisons impossibles.

Partage sécurisé : transmettez des accès à vos proches sans jamais exposer vos données.

Déverrouillage biométrique : accédez à vos comptes par empreinte digitale ou Face ID.

Compatible partout : ordinateur, smartphone, navigateur… Votre sécurité vous suit partout.



Et le tout, sans abonnement. Une tranquillité éternelle, offerte par un service 100 % européen qui respecte votre vie privée et garde vos données à l’abri des géants du web.

Premium ou Family : deux formules magiques pour une vie numérique sans peur

Chez pCloud, la sécurité se vit à plusieurs niveaux et à plusieurs personnes. L’offre Halloween vous permet de choisir entre deux formules à vie, toutes deux à – 50%, pour répondre à vos besoins.

Conçu pour un utilisateur unique, Pass Premium vous donne accès à toutes les fonctionnalités essentielles de pCloud Pass :

Gestion et remplissage automatique illimités

Générateur de mots de passe sécurisés

Chiffrement complet et déverrouillage biométrique

Partage sécurisé et liste de contacts illimitée



C’est la solution idéale pour renforcer votre sécurité personnelle, sans abonnement, pour 119 € au lieu de 239 €. Un paiement unique, une protection à vie.

Avec Pass Family, la magie s’étend à jusqu’à 5 utilisateurs. Chaque membre dispose de son propre espace chiffré et indépendant, tout en profitant des mêmes avantages Premium :

Comptes séparés et protégés pour chaque utilisateur

Gestion simple des accès et du partage sécurisé

Un confort d’utilisation identique sur tous les appareils

En somme, c’est la sérénité collective : chacun garde ses secrets, tout en profitant de la puissance du même sortilège numérique. Le tout, pour 199 € au lieu de 399 € et pour toujours.

Halloween pCloud Pass : l’offre à – 50% qui n’attend pas

Les bonnes affaires, comme les fantômes, ne restent jamais longtemps. Du 22 au 24 octobre seulement, saisissez votre Pass Premium ou Family à – 50% et bannissez à jamais la peur d’oublier vos mots de passe. Un seul clic, une fois pour toutes et vous voilà protégé à vie

