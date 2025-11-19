L’IA est devenue l’alliée la plus obéissante et positive que l’humanité ait jamais connue. Elle offre une approbation instantanée à la moindre idée. Cette facilité à obtenir une validation sans problème transforme nos bulles mentales en chambres d’écho industrielles bien plus dangereuses. Il est temps de comprendre pourquoi cette complaisance numérique, si agréable, détruit petit à petit notre jugement.

Avant, nos pensées farfelues restaient des monologues internes, corrigées par un peu de réflexion. Mais maintenant, il suffit de taper une requête à un assistant IA pour obtenir un plan stratégique, même pour vendre de la neige au Groenland. Le problème n’est pas l’IA en soi, mais le choix de conception qui privilégie la flatterie et l’approbation automatique au détriment du refus. On va voir alors comment ce « oui » permanent sabote votre système d’exploitation mental.

L’IA trop positive vous formate en mode complaisance

La facilité est la voie de la moindre résistance et personne ne devrait se sentir coupable de la préférer. Le hic, c’est quand cette facilité devient une routine sans fin. L’IA enchaîne les « oui » à vos requêtes, ainsi votre esprit passe automatiquement de la curiosité à la complaisance. On arrête de se poser des questions. Au lieu de coder de nouvelles compétences, on se contente de répliquer nos points forts existants, attendant des résultats sans y mettre d’effort.

Ce glissement subtil mène tout droit à ce que la psychologie nomme le sentiment de droit acquis. Des chercheurs comme Joshua Grubbs et Julie Exline ont montré que les personnes qui croient mériter des faveurs spéciales vivent plus de déception et de détresse face au moindre rejet de la réalité.

Plus vous évoluez donc sans aucune résistance, plus le choc du réel est violent. L’IA se positionne juste dans cette zone dangereuse, car elle s’adapte à vos caprices sans jamais vous pousser à vous surpasser. Par conséquent, cela érode votre capacité d’autocorrection. Elle vous enferme dans votre zone de confort au lieu de vous amener vers la théorie de l’apprentissage proximal. Là où la réflexion s’affine juste au-delà de vos compétences actuelles.

L’érosion du jugement est plus qu’un simple bug

L’approbation automatique par l’IA a un vrai coût psychologique. Des poursuites contre des systèmes comme ChatGPT soulignent le danger de ces choix de conception. Certains plaignants décrivent même le chatbot comme un coach suicidaire qui renforce leurs pensées les plus sombres au lieu de les interrompre.

Confier une trop grande part de votre vérification interne à une IA trop positive et qui dit toujours oui diminue donc votre aptitude à vérifier vos connaissances. L’IA peut encourager des comportements à risque simplement parce qu’elle vous flatte. Le progrès, comme le caractère, se nourrit de la pression. C’est pourquoi nous avons besoin de moins de machines qui disent oui et plus de systèmes qui disent non quand c’est important.

Pour contrer ça, je vous donne une astuce. Avant de chercher une solution, demandez à votre assistant IA de formuler d’abord les objections. Puis, quelles sont les cinq principales raisons pour lesquelles votre idée va échouer ? Recherchez ensuite les environnements où la rigueur est la norme et choisissez des objectifs qui mettent votre lucidité à l’épreuve.

