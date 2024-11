Intermarché : y a-t-il eu oui ou non une fuite de données des clients ?

Vraie ou fausse alerte ? Quand un géant de la distribution comme Intermarché envoie par erreur un email à ses clients les alertant d’une cyberattaque, la confusion s’installe vite. Fuite de données personnelles, accès potentiels aux comptes fidélité… il y a de quoi paniquer ! Mais qu’en est-il réellement ?

Vous ouvrez tranquillement votre boîte mail et ensuite, vous voyez un message d’Intermarché ! Celui-ci indique qu’un accès non autorisé aurait compromis vos données personnelles. Voilà de quoi donner des sueurs froides ! Oui, L’enseigne a effectivement envoyé par accident un mail alarmant à certains de ses clients. Le contenu évoque une cyberattaque et les risques pour leurs informations sensibles. Pourtant, quelques heures plus tard, Intermarché revient sur sa déclaration en assurant qu’il s’agissait d’une simple erreur. Ouf !

Y a-t-il vraiment eu une fuite de données chez Intermarché ?

Le jeudi 7 novembre, Intermarché a bel et bien envoyé cet email de panique. Un « tiers non autorisé » aurait donc pu accéder à vos données personnelles. Nous parlons ici d’accès potentiel aux cagnottes des cartes de fidélité et même de risques d’usurpation d’identité. Mais, ensuite, Intermarché fait machine arrière et annonce finalement que c’était juste une erreur.

Dans le fameux email, Intermarché disait que les informations bancaires étaient safe, mais que d’autres données sensibles pouvaient être en danger. Sauf qu’en fait, sur les réseaux sociaux, le groupe Les Mousquetaires, en charge d’Intermarché, a finalement calmé le jeu. La marque souligne que « contrairement à ce qui a pu être annoncé à certains clients par erreur, aucun tiers non autorisé n’a pu accéder aux données personnelles des clients d’Intermarché ». Ainsi, le message initial serait simplement une mauvaise manipulation. D’ailleurs, Intermarché s’excuse pour cette erreur un peu angoissante pour les clients.

Contrairement à ce qui a pu être annoncé à certains clients par erreur, aucun tiers non autorisé n’a pu accéder aux données personnelles des clients @intermarche. Nous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée. https://t.co/JWL6T2fSZw November 7, 2024

Cette bourde d’Intermarché arrive dans un contexte où d’autres enseignes françaises, comme Boulanger, Cultura et Free, ont subi de vraies cyberattaques. Par exemple, le 26 octobre, l’opérateur Free a été victime d’un vol de données de plusieurs millions de clients, les IBAN y compris. Par conséquent, avec l’actualité brûlante des cyberattaques, la moindre alerte met tout le monde en alerte rouge.

Alors c’est confirmé, il n’y a pas eu de fuite chez Intermarché. Toutefois, cette erreur rappelle que la sécurité des données devient un véritable casse-tête pour toutes les entreprises. Même si cette fois-ci c’était une fausse alerte, je vous conseille de rester vigilant et de vérifier vos infos de connexion et paramètres de sécurité régulièrement !

Et vous, comment réagissez-vous si vous receviez ce genre de message ? J’aimerais connaître vos réflexes et conseils, alors écrivez-nous en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.