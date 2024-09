Kaizen : comment le YouTubeur français Inoxtag a fait planter Allociné ?

Inoxtag, le jeune YouTubeur français, sort de l'ombre après plusieurs mois de dur labeur : la préparation de son fameux documentaire Kaizen. Son film sur l'ascension de l'Everest, déclenche tellement d'admiration, au point de saturer plusieurs sites de réservation en ligne.

Ce mardi 3 septembre, les fans d'Inoxtag ont enfin pu réserver leurs places pour découvrir le documentaire tant attendu : « Kaizen un an pour gravir l'Everest« . En l'espace de quelques heures, plus de 500 séances organisées ont été complètes. Tout cet engouement a même causé des soucis techniques sur les plateformes de réservation, au grand dam des admirateurs impatients.

Kaizen, le film d'Inoxtag à ne pas manquer en salle et en ligne

Après plusieurs mois de préparation, Inoxtag reprend sa casquette de vidéaste pour annoncer Kaizen. Le documentaire sur son incroyable défi « l'ascension de l'Everest » est enfin prêt.

La bande-annonce a déjà été présentée le 31 août. Cette vidéo dévoile des extraits de son aventure extrême sur l'Everest. On y voit aussi les nombreux obstacles que le jeune homme de 22 ans a dû affronter avec son équipe.

Selon AlloCiné, le court-métrage dure à peu près deux heures. Une avant-première unique est prévue le 13 septembre dans des cinémas sélectionnés partout en France, mais aussi en Belgique, Suisse, Luxembourg, et même dans les DOM-TOM. Ensuite, Inoxtag diffusera Kaizen sur sa chaîne YouTube dès le 14 septembre.

Ruée sur les billets et panne des sites de cinéma

Kaizen n'est même pas sortie en salle et il fait déjà sensation. Un jeune homme qui gravit la plus haute montagne du monde, et en plus en version film, qui ne rêve pas de voir ce challenge ?

En plus, près 8 millions d'abonnés suivent l'influenceur français sur Youtube et plus de 5 millions sur Instagram. C'est normal donc que les places pour ce documentaire partent en éclair, et cela, depuis l'ouverture de la billetterie.

La Billetterie est OUVERTE !!



Tous les sites de cinémas ont crash, on essaye de résoudre cette situation au plus vite.https://t.co/P1Dd1CAYHR https://t.co/nEbF79jbeP pic.twitter.com/XfuiH4vCp3 — Inoxtag ⚡️ (@Inoxtag) September 3, 2024

Le succès est tel qu'AlloCiné et les autres sites de réservation ont subi des pannes techniques. « Vous avez fait crash AlloCiné« , a réagi Inoxtag sur Instagram. Et sur X : « Tous les sites de cinéma ont crash, on va essayer de résoudre cette situation au plus vite. », a-t-il annoncé.

À Paris, le Grand Rex aussi affiche déjà complet. Par contre, le créateur du contenu promet des concours gratuits sur les réseaux sociaux afin de donner une chance à ses fans.

Face à cette situation, Inoxtag a publié sur Instagram : “Presque toutes les salles sont sold out… Alors, on réouvre des salles !”.

Êtes-vous parmi ceux qui ont réussi à obtenir des places pour Kaizen ? Dites-nous comment vous vous préparez à cette projection exclusive !

