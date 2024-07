La fin des sex toys artisanaux ? Etsy prend une décision qui va refroidir les ardeurs

La commercialisation du plaisir sexuel est loin d'être révolutionnaire, étant un domaine très lucratif. Pourtant, Etsy, célèbre pour ses créations uniques, introduit des restrictions sévères sur les sex toys. Cette décision menace sérieusement la survie de nombreuses petites entreprises spécialisées.

Dès le 29 juillet, Etsy appliquera des restrictions strictes sur les produits destinés aux adultes, notamment les sex toys. Ces produits, qui incluent des articles comme des godes et des plugs anaux, ne pourront plus être vendus s'ils sont destinés à être insérés dans le corps ou appliqués sur les organes génitaux. Cette mesure radicale a été annoncée discrètement et a surpris de nombreux vendeurs.

Les règles d'Etsy écrasent les artisans

Simply Elegant Glass vend des jouets sexuels faits main sur Etsy depuis près de dix ans. Leur magasin a enregistré plus de 7 000 transactions et recueilli plus de 1 500 commentaires, majoritairement cinq étoiles. Pourtant, depuis le 29 juillet, la majorité de leurs produits sont interdits à cause de la nouvelle politique d'Etsy qui interdit les jouets insérables et appliqués sur les organes génitaux.

Nul doute que cette décision, prise pour assurer la sécurité des utilisateurs, a été mal communiquée. Les vendeurs ont appris cette interdiction par des sources externes. Alice Wu Paulus, responsable de la sécurité chez Etsy, a expliqué que ces changements reflètent « l'évolution des normes et des meilleures pratiques ».

Prenons le cas d'Andy, souffleur de verre chez Simply Elegant Glass. Il souligne qu'il est presque impossible de trouver des produits artisanaux en dehors d'Etsy.

Dans ce contexte, Google Ads s'avère onéreux et les résultats de recherche privilégient les produits de grande consommation. Même avec leur propre site web, Simply Elegant Glass dépend encore principalement du trafic généré par Etsy.

Le dropshipping, où les vendeurs ne fabriquent pas les produits, complique davantage la situation. Bien qu'Etsy interdise officiellement le dropshipping, cette pratique persiste, noyant les produits authentiques sous une masse d'articles de qualité inférieure. Toutefois, cela crée un environnement difficile pour les artisans véritables.

En ce qui concerne les produits interdits, la liste est longue : godes, vibromasseurs, plugs anaux, poupées sexuelles et fleshlights. Auparavant, ces produits étaient autorisés. Mais maintenant, ils sont bannis pour assurer un contenu adapté à un large public.

Une perte de confiance et de visibilité

Pour cause, la confiance des vendeurs envers Etsy est érodée. Matt Rowe, de la boutique Odyssey Toys, résume bien la situation. « Devons-nous craindre que notre compte soit suspendu ? Restreint ? Ou bien vont-ils simplement supprimer nos produits ? Qui sait ! »

Certes, la vente de sex toys a peut-être mis une cible dans leur dos. Mais des problèmes plus vastes affligent Etsy et continueront à affecter même les petites entreprises qui ne proposent pas de produits pour adultes. Les vendeurs se plaignent notamment d'être mis à mal dans les classements de recherche pour ne pas offrir la livraison gratuite.

Par contre, les nouvelles catégories introduites par Etsy en juillet offrent une certaine flexibilité. Cette flexibilité n'atténue pas les difficultés rencontrées par les artisans authentiques.

C'est pourquoi, la refonte d'Etsy menace l'existence des vendeurs de jouets sexuels artisanaux. Il est certain que sans alternatives viables et face à des coûts publicitaires prohibitifs, ces petites entreprises sont en péril.

La communauté d'artisans et de consommateurs fidèles est en émoi. Ils regrettent une époque où Etsy représentait un véritable soutien aux petites entreprises créatives.

Et vous, pensez-vous que la sécurité justifie les restrictions d'Etsy sur certains produits ? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.