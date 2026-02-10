La Steam Machine annulée ? Même Valve ne trouve plus assez de RAM !

La Steam Machine devait marquer le grand retour de Valve dans le hardware gaming. Mais la réalité du marché rattrape le projet avec la pénurie de mémoire, les coûts en hausse et un calendrier incertain. Même Valve peine à sécuriser la RAM nécessaire pour lancer sa machine.

Valve avait laissé entendre un lancement rapide de sa nouvelle Steam Machine début 2026. Mais la réalité du marché des composants en a décidé autrement. La firme confirme désormais un report. La Steam Machine est toujours prévue pour le premier semestre, mais ni le prix ni la date de sortie ne sont encore fixés.

Officiellement, il ne s’agit pas d’une annulation. Mais nous voyons tous ici que même un acteur majeur du jeu PC comme Valve ne peut pas échapper à la pénurie mondiale de RAM et de stockage. Et ce retard en dit long sur l’état actuel de l’industrie.

L’IA monopolise les composants

Le problème ne vient pas d’un défaut technique ou d’un retard de développement. Valve évoque une disponibilité limitée et des coûts en hausse pour la RAM et les SSD. Ainsi, l’entreprise doit revoir ses volumes de production, ses délais et probablement sa stratégie tarifaire. Et je pense que c’est là que se joue une grande partie du succès futur de la Steam Machine.

Selon une analyse du Wall Street Journal, la situation s’explique par la montée en puissance de l’intelligence artificielle. Les géants du cloud et de l’IA achètent beaucoup de mémoire et de stockage pour alimenter leurs infrastructures. Ces commandes, bien plus lucratives, passent en priorité chez les fabricants. Par conséquent, d’autres secteurs (PC, smartphones, et maintenant matériel gaming) se retrouvent en tension.

Pour Valve, l’équation devient délicate. L’entreprise doit maintenir une machine performante tout en évitant un prix trop élevé, sous peine de limiter son adoption. Selon moi, c’est un équilibre particulièrement difficile à trouver dans le contexte actuel.

La Steam Machine est ambitieuse mais sous pression

La Steam Machine vise haut avec sa forme de cube, son processeur et un GPU AMD semi-personnalisés, avec une puissance annoncée six fois supérieure à celle du Steam Deck. Le jeu sera en 4K à 60 images par seconde, avec prise en charge du FSR pour optimiser les performances.

Valve officially reveals the Steam Machine:



• Console type machine that playsyour Steam games

• Over 6x the power of the Steam Deck

• 4K 60 FPS with FSR

• 512GB or 2TB options

• Runs SteamOS but can install Windows

• Zen 4 CPU, RDNA3 GPU with 28CUs, 16GB RAM

• Early 2026 pic.twitter.com/uMOgToguHj — KAMI (@Okami13_) November 12, 2025

Lors des tests internes, Valve indique que la majorité des jeux Steam fonctionnent correctement dans ces conditions. Certains titres plus exigeants nécessitent toutefois davantage de mise à l’échelle ou un compromis sur la fréquence d’images pour rester en 1080p.

Toutefois, bonne nouvelle côté matériel. La mémoire et le SSD seront accessibles et évolutifs. Personnellement, je trouve ce choix stratégique. Puisque vu la pénurie et les prix instables, laisser les utilisateurs mettre à niveau leur machine peut prolonger sa durée de vie. Et aussi réduire la pression sur la configuration de base.

Par ailleurs, le report concerne d’autres produits. Notamment le casque de réalité virtuelle sans fil Steam Frame et sa manette dédiée. Là encore, les contraintes d’approvisionnement semblent peser sur l’ensemble de l’écosystème.

Un lancement à haut risque pour Valve

Ce retard intervient aussi à un moment important. Car la Steam Machine doit trouver sa place entre plusieurs univers. Comme les consoles traditionnelles, les PC gaming déjà bien installés et le Steam Deck, qui a réussi à séduire un large public. A mon avis, le positionnement sera aussi important que les performances.

Le véritable enjeu, selon moi, n’est pas seulement la date de sortie, mais le prix final. Si la pénurie de mémoire se traduit par un tarif trop élevé, la Steam Machine pourrait peiner à convaincre face à un PC classique ou à une console nouvelle génération. Je parie que les joueurs seront particulièrement sensibles à ce point.

Valve has warned that RAM shortages could drive up the Steam Machine's price



"The limited availability and growing prices of these critical components mean we must revisit our exact shipping schedule and pricing" pic.twitter.com/MdLbdkRFt3 — Dexerto (@Dexerto) February 5, 2026

Plus largement, cette situation illustre un changement de fond. Le hardware grand public devient dépendant des priorités du secteur de l’IA. Tant que les datacenters absorberont l’essentiel des capacités de production, les acteurs du gaming devront composer avec des coûts plus élevés et des calendriers incertains. Et personnellement, je pense que cette tension pourrait durer encore plusieurs années.

La Steam Machine n’est donc pas annulée. Mais son lancement dépend désormais de l’équilibre mondial entre l’IA et le matériel grand public. Un facteur qui dépasse largement Valve. Et dans ce contexte, je trouve que les fabricants de jeux devront peut-être repenser leurs ambitions ou leur modèle économique.

