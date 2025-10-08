Le retour du téléphone à cadran ? Google Japon a créé ce clavier révolutionnaire

Un clavier sans touches, mais avec des molettes ? Google Japon transforme la nostalgie du téléphone à cadran en gadget geek aussi absurde que brillant. Un mélange parfait entre rétro et high-tech, typique de l’humour ingénieux de la firme nippone.

Chez Google Japon, l’innovation flirte souvent avec le délire créatif. Chaque année, la filiale surprend avec des prototypes de claviers tous plus farfelus les uns que les autres. Après la version cylindrique en forme de tasse à thé ou le clavier géant de 165 cm, voici le Gboard Dial Version. C’est un clavier à cadran qui revisite le design des téléphones d’autrefois.

Google Japon remet le téléphone à cadran au goût du jour

Google Japon adore jouer avec la nostalgie et l’absurde. Après son célèbre canular du 1er avril 2021, la filiale japonaise de Google revient avec un nouveau concept, le Gboard Dial Version. Il s’agit d’un clavier inspiré des vieux téléphones à cadran. Oui, ceux où il fallait tourner un disque pour composer un numéro.

Le Gboard Dial se compose donc de neuf molettes rotatives de tailles différentes. Chacune est associée à des caractères, symboles ou fonctions. Une molette spéciale est même dédiée à la touche Retour. Pour écrire une lettre, il suffit d’insérer un doigt dans la molette, la tourner jusqu’à la butée, puis la relâcher. La molette revient en place, prête pour la suivante.

Les téléphones à cadran fonctionnaient grâce à un système ingénieux de numérotation par impulsions. Ainsi, chaque rotation envoyait une série de signaux électriques correspondant au chiffre composé. Google Japon reprend le principe. Les cadrans du Gboard Dial utilisent des capteurs modernes capables de traduire les rotations en signaux USB. Ainsi, votre ordinateur comprend vos tours de molette comme des frappes clavier.

En plus, le support qui accompagne le clavier peut désactiver votre webcam pendant un appel vidéo quand vous y posez votre souris. Un clin d’œil malin aux téléphones d’autrefois qu’on raccrochait pour couper la ligne.

Google Japan has released this year's Gboard novelty keyboard: the Gboard Dial. This year, 3D print model files are available if you want to make your own. https://t.co/PcWEPFotRh pic.twitter.com/7u3JiM2qQm — Engineer Brains (@HHackenbecker) October 7, 2025

Comme toujours, Google Japon partage son délire avec la communauté. Le Gboard Dial n’est pas en vente, mais vous pouvez le fabriquer vous-même. Les plans, les fichiers d’impression 3D, les schémas électroniques et la liste des composants sont disponibles sur GitHub.

