Lens Imagine de Snapchat est gratuite aux USA, bientôt chez nous ?

Snapchat déploie Lens Imagine, sa lentille propulsée par l’IA générative, capable de donner vie à une simple idée en image. Après une période réservée aux abonnés Lens+ et Snapchat Platinum, cette expérience créative devient accessible à tous les utilisateurs américains.

La Lens Imagine de Snapchat, c’est un peu une baguette magique numérique. On tape une idée, et elle prend vie sous nos yeux. Pas besoin de savoir coder ni retoucher : la création se fait directement depuis la caméra Snapchat. La Lens, installée tout en haut du carrousel de filtres, attend vos inspirations. Une fois l’image née, il ne reste qu’à la partager — avec des amis, dans sa Story, ou bien au-delà de l’application.

$SNAP Snapchat has launched the Imagine Lens, its first open-prompt AI image-generator Lens for subscribers.

Imagine Lens is a generative-AI tool enabling real-time image creation from open-text prompts. pic.twitter.com/uGoHqAPkyB October 23, 2025

Un changement d’échelle stratégique

Snapchat revendique plus de 8 milliards d’utilisations quotidiennes de Lens Imagine. Preuve d’un enthousiasme sans limite pour ses expériences créatives.

Jusqu’ici réservée aux abonnés payants, la lentille s’ouvre désormais à tous les utilisateurs américains. Ces derniers auront droit à quelques générations gratuites pour goûter à la magie sans contrainte.

Ce virage marque une étape majeure dans la stratégie mondiale de Snap. L’entreprise prévoit aussi un déploiement progressif au Canada, en Grande-Bretagne et en Australie, avant d’élargir encore le terrain de jeu.

L’application renforce son empreinte dans l’arène des réseaux sociaux dominée par Meta et TikTok. Et si notre tour arrivait bientôt ?

La gratuité de la Lens s’inscrit dans une course technologique où chaque acteur tente de captiver la jeunesse en quête de fun. Meta avance avec Meta AI, capable de générer des vidéos animées par des personnages virtuels. OpenAI, de son côté, bluffe avec Sora, un modèle qui transforme de simples enregistrements en scènes cinématiques bluffantes.

Mais l’esprit Snap reste unique : spontané, joueur, un brin déjanté. Les caméos IA que les amis créent et partagent transforment la créativité en amusement pur.

Une expérience créative délirante, immersive et éphémère

Avec la Lens Imagine, Snapchat transforme chaque idée en terrain de jeu. Un bureau devient un toboggan aquatique, un selfie se change en déguisement d’Halloween. Une simple pensée peut virer à la scène la plus improbable. Tout devient possible et surtout amusant.

La Lens Imagine réveille la fantaisie des utilisateurs. En quelques mots, elle matérialise l’imagination pure, sans contrainte ni script. Chaque création surprend, fait rire ou émerveille, rappelant ce grain de folie qui fait l’ADN de Snapchat.

Sa gratuité temporaire ajoute une dose d’excitation : un ticket d’entrée gratuit vers l’imaginaire collectif. Chacun peut tester, bidouiller et se laisser emporter par la magie du fun.

Mais attention, la fête ne dure pas éternellement. Snapchat limite les générations d’images gratuites sur la Lens Imagine. Une fois les crédits épuisés, la lentille redevient exclusive aux abonnés Lens+ ou Snapchat Platinum. Autant en profiter pendant que la créativité, elle, reste sans abonnement.

